Ce pensie fabuloasă încasează Monica Tatoiu lună de lună

Monica Tatoiu

Majoritatea românilor au pensii extrem de mici și abia își pot duce traiul de pe o zi pe alta. Există însă și pensionari fericiți, care încasează lunar sume uriașe. Este și cazul Monicăi Tatoiu, care a condus vreme de mulți ani o companie cosmetică.

La doar 59 de ani şi-a depus actele de pensionare, iar suma pe care o va încasa în fiecare lună îi va permite să aibă un trai liniștit. Femeia de afaceri va primi aproape 10.000 de lei pensie, după ce 15 ani a cotizat cu sume consistente la Fondul de Pensii.



„Mi-am depus actele pentru a mă pensiona. Am pensie 9.800 de lei. Am cotizat, timp de 15 ani, cu peste 4000 de euro la pensie, lunar. Am avut un salariu imens. Eu nu voi avea viaţă de pensionară, voi continua să muncesc”, a spus Monica Tatoiu, la Antena Stars.

„Am avut un salariu de 10.000 de euro. Am muncit mult şi am făcut banii cu greu. Mi-am uitat şi copilul sub birou. De aceea, nu arunc cu banii. Nu stau la hoteluri de cinci stele şi nu mănănc la restaurante de fiţe. La noi, inspectorii ar închide acele localuri, cvare fac grătar în uşa toaletei. Am maşină de 14.000 de euro, nu de 50.000, pentru că tot acolo mă duc cu ea, la piaţă! Cumpăr bilete de avion în avans, cu discount de 60 la sută. Acum am o pensie de 9.700 de lei. Şi când eram profesoară de matematică, eu câştigam bine. Făceam meditaţii. Luam cam 1000 de dolari. Din primul meu salariu mi-am luat un inel cu diamante de 1.300 de lei”, a declarat Monica Tatoiu, citată de Click.