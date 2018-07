Ce pedeapsă a primit un preot care a condus beat, a ucis un om şi a fugit de la locul accidentului

Trei ani de închisoare cu suspendare este condamnarea, în primă instanţă, primită de un preot care a condus beat, a ucis un om şi a fugit de la locul accidentului.

În vârstă de 45 de ani, Dănuţ Hohotă, parohul bisericii din satul Negrea, comuna Schela, a fost judecat pentru ucidere din culpă, părăsirea locului accidentului şi conducere sub influenţa alcoolului.

Pe 12 noiembrie 2017, Hohotă a omorât un om cu maşina, după ce s-a urcat beat la volan. Preotul a fugit de la faţa locului, după producerea accidentului rutier care a dus la moartea lui Mircia Ifrim (49 de ani), din Negrea. Săteanul mergea pe marginea drumului DJ 251K, pe raza localităţii Schela, când a fost izbit în plin de maşina condusă de Dănuţ Hohotă.

După ce a fugit de la locul accidentului, lăsându-şi victima pe marginea drumului, preotul şi-a continuat drumul, dar între Costache Negri şi Pechea a pierdut controlul asupra direcţiei de mers şi a ajuns cu maşina într-un şanţ. Aici şi-a abandonat automobilul şi şi-a continuat drumul pe jos. Poliţiştii au stabilit că, în ziua producerii accidentului, preotul avea o alcoolemie de 1,34 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Decizia Judecătoriei

„Condamnă pe inculpatul Hohotă Dănuţ la o pedeapsă de 2 ani închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „ucidere din culpă” (…) la o pedeapsă de 1 an şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „părăsire a locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia” (…) la o pedeapsă de 1 an şi 6 luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de „conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe” (…) contopeşte cele trei pedepse, urmând ca inculpatului Hohotă Dănuţ să i se aplice pedeapsa cea mai grea, de 2 ani închisoare, la care se va adăuga sporul de o treime din totalul celorlalte pedepse (1/3 din 3 ani închisoare), în final inculpatul urmând să execute pedeapsa rezultantă de 3 ani închisoare (…) dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere şi stabileşte un termen de supraveghere de trei ani (…)”, se arată în decizia pronunţată pe 4 iulie de Judecătoria Galaţi.

Instanţa a dispus şi obligarea asigurătorului de răspundere civilă, Allianz – Ţiriac Asigurări S.A., la plata de daune materiale şi morale către familia celui care şi-a pierdut viaţa în accident.

Hotărârea Judecătoriei Galaţi nu este definitivă, ea fiind deja atacată cu apel la instanţa superioară, atât de către preot, cât şi de către familia victimei.

