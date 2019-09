Ce nu a spus Traian Băsescu în fața presei: "N-am știut că Serviciul de CI Militare era Securitate"

Deși în fața presei nu a făcut declarații despre procesul intentat de CNSAS, Traian Băsescu a spus în sala de judecată că ofițerul de informații l-a pus să semneze cele două note informative depuse de CNSAS în instanță, dar susține că nu a știut "că Serviciul de Contrainformații Militare era Securitate".

"Niciodată nu am știut că am avut un nume conspirativ. Colonelul mi-a dat să semnez ca Petrov. Nu am știut că Serviciul de Contrainformații Militare era Securitate, am crezut că e un serviciu al Ministerului Apărării Naționale", a spus Traian Băsescu în sala de judecată, conform Realitatea TV.

Fostul președinte a mai spus că în primul an de studenție Institutul de Marină din Constanța era civil, după care a fost reorganizat și a devenit militar, motiv pentru care nu putea să nu răspundă atunci când era chemat la ofițerul de Contrainformații. Băsescu a mai explicat și că îi era teamă de sancțiuni după ce nu raportase un incident și fusese încarcerat pentru șapte zile.

"Acum eram în situația de a ascunde ceva, o minciună mi-ar fi fost fatală dacă domnul colonel știa ceva. Mă obliga legea să răspund. Riscul era să fiu dat afară. Nu-mi puteam asuma riscul de a se lua din nou sancțiuni, mai aveam un an și terminam", a mai explicat Băsescu.



Tot în fața instanței, Traian Băsescu a precizat și că studenții din secția lui, secția civilă, nu aveau interdicția de a avea relații cu străinii, motiv pentru care nu consideră că și-a "turnat" colegii.

De-a lungul timpului Băsescu a primit mai multe adeverințe de necolaborator, însă în urmă cu câteva luni au fost făcute noi verificări în contextul în care era pe lista candidaților la europarlamentare.

Instanța se va pronunța pe 20 septembrie în cazul lui Traian Băsescu.