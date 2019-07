Ce notă a luat Simona Halep la BAC?

Simona Halep, 27 de ani, a lipsit de la examenul de bacalaureat, însă a revenit și a reușit să obțină media peste 8.

Profesoara de matematică Toscu Valerica a comentat pe facebook, la un articol în care fostul diriginte al Simonei Halep, profesorul de psihologie Cătălin Spătaru, povestea despre eleva Simona Halep.

”Mi-ați amintit de episodul Bacalaureat, si făceam parte din comisia de supraveghere a desfășurării examenului in sala. La efectuarea prezentei singura persoană care lipsea era SIMONA HALEP. Bineinteles mai puțin cunoscută mai ales de către mine, care am studiat matematica. Am întrebat de ce lipsește SI am primit răspunsul: Joacă tenis, este la un turneu, parcă în Asia. Eu, sigur m-am intrebat: ce copil ratează BAC-ul pentru un concurs? Acum am aflat răspunsul adevărat. Si nu pot spune decât: BRAVO, SIMONA HALEP! Toate eforturile tale nu au fost zadarnice!”. Fostul diriginte al Simonei Halep, profesorul de psihologie Catalin Spataru, a dezvăluit că jucătoarea de tenis a știut înca de când era în clasa a IX-a de liceu că va ajunge renumită la nivel mondial.

„Parcă a știut dintotdeauna asta. Îmi amintesc că am întrebat-o la un moment dat, prin clasa a IX-a, când am văzut că nu prea venea pe la școală, deoarece era plecată mai mult la turnee, ce are de gând să facă: școală și sport serios sau invers? S-a gândit un pic și apoi mi-a răspuns atât de frumos, cu o voce atât de caldă, încât ori de cate ori o privesc la televizor îmi vin în minte aceste cuvinte: ”Domnule diriginte, eu vreau să fac performanță. Voi fi cea mai bună din lume. O să vedeți!””, a povestit fostul diriginte al Simonei.

Simona a urmat cursurile Liceului Sportiv „Dumitru Rotaru” din Constanța și a luat examenul de bacalaureat cu o medie generală peste 8.