Ce nereguli a găsit Curtea de Conturi la ministere și companii de stat. Erori de 43,2 miliarde lei!

Curtea de Conturi

Controalele efectuate de Curtea de Conturi au identificat 21.427 de abateri în 2016, care au generat prejudicii de 687,6 milioane lei și erori financiar-contabile de 43,225 miliarde de lei, potrivit Raportului Curţii de Conturi pe anul 2016.

Potrivit documentului, faţă de anul 2016, volumul abaterilor referitoare la venituri nestabilite, neevidenţiate şi, pe cale de consecinţă, neurmărite şi neîncasate a scăzut cu aproximativ 35%, iar la prejudiciile produse bugetelor publice a fost consemnată o scădere cu aproximativ 62,72% faţă de anul precedent.

La polul opus s-au situat abaterile financiar-contabile care, în anul 2017, au cunoscut o creştere de aproximativ 48% faţă de cele constatate în 2016, abaterea predominantă regăsindu-se în evidenţierea şi raportarea patrimoniului public atât de către entităţile din administraţia centrală cât şi de către cele din administraţia locală.

Curtea de Conturi a descoperit mai multe nereguli precum plăți și bonusuri nelegale sau erori contabile la câteva dintre ministerele și companiile de stat, printre care se număra Ministerul Turismului, Ministerul Mediului, TAROM și Poștă Română.

Plăți nelegale la Ministerul Turismului

Ministerul Turismului a efectuat în 2016 plăți nelegale pentru cheltuieli privind servicii de promovare a brandului turistic național și pentru lucrări de investiții neexecutate, nu a urmărit respectarea clauzelor contractuale, nu a perceput majorări de întârziere și daune-interese și a utilizat ineficient unele fonduri bănești pentru participarea la târguri de turism organizate în afară țării, reiese din raportul public pe 2016 al Curții de Conturi.

Au fost efectuate plăți de 498.000 de lei pentru lucrări de investiții neexecutate în cadrul proiectului de investiții în turism "Schi în România".

Totodată, au fost efectuate plăți nelegale din fonduri alocate de la bugetul de stat, în valoare de 1,42 milioane lei, pentru servicii de promovare a brandului turistic național prin intermediul unor tour-operatori germani, respectiv pentru servicii decontate la valori mai mari decât cele din devizul-ofertă.

Remunerații nelegale la CFR

Directorul general al CFR SĂ și membrii Consiliului de Administrație al companiei au beneficiat nelegal de remunerații bonus în valoare de 307.000 lei pentru aprobarea planului de management/administrare, iar alți angajați au utilizat, în perioadă 2015-2016, autovehicule aflate în proprietatea societății, decontând cheltuieli cu combustibilul pentru activități fără legătură cu scopul, obiectivele și atribuțiile prevăzute în actele normative de funcționare, reiese din raportul public pe 2016 al Curții de Conturi.

TAROM, despăgubiri de 3,9 mil. lei din cauza neregularităților de zbor

TAROM nu și-a asumat și îndeplinit în mod real, economic, eficient și eficace obiectivele, atribuțiile și responsabilitățile stabilite legal, referitoare la activitatea de transport aerian, reiese din raportul public pe 2016 al Curții de Conturi, care semnalează, printre altele, că, transportatorul aerian a plătit în perioadă 2012-2016, despăgubiri de circa 3,8 milioane lei din cauza neregularităților de zbor, potrivit Wall-Street.ro.

Bonusuri ilegale la Poștă Română

Bonusuri ilegale în valoare de 237.000 de lei și servicii juridice pe bază unui contract în cuantum de 579.000 de lei, dar al cărui obiect s-a suprapus cu atribuțiile Direcției Juridice și Reglementări, sunt doar câteva dintre neregulile constatate la Compania Națională Poștă Română (CNPR) de Curtea de Conturi.

Pe lista plăților nelegale se mai regăsesc: acordarea unor bonusuri, contrar prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernantă corporativă a întreprinderilor publice, în valoare de 237.000 de lei, precum și cheltuieli ne-economicoase pentru achiziționarea unor tipărituri cu ocazia unor zile festive (35.000 lei), servicii juridice, rezultat al încheierii unui contract al cărui obiect s-a suprapus cu atribuțiile Direcției juridice și reglementări (579.000 lei), respectiv servicii de expertizare și evaluare în vederea valorificării unui număr de 167 de autovehicule scoase din exploatare si stocate in perioada 2010 - 2014, dar fara ca rapoartele/expertizele sa fie utilizate efectiv (61.000 lei).

Ministerul Mediului si inregistrarile eronate de bunuri in valoare de peste 15 miliarde de lei



Ministerul Mediului a inregistrat, in 2016, in mod eronat, bunuri in valoare de peste 15,6 miliarde de lei atat in evidenta contabila, cat si in "Inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului", desi acestea erau arii protejate cu "forme de proprietate diferite", se arata in raportul Curtii de Conturi pe anul 2016.

Concluziile Curții de Conturi arată că, în evidența contabilă a Ministerului Mediului, au fost reflectate cheltuieli cu servicii prestate în luna decembrie 2015, condiții în care atât contul de rezultat patrimonial al anului 2016, cât și contul de execuție au fost denaturate cu sumă de 2,150 milioane de lei.

Erori contabile la APIA



Abaterile consemnate în controalele efectuate la administrația centrală a APIA au identificat reflectarea eronată în evidența contabilă a sumelor acordate fermierilor că ajutoare naționale tranzitorii, precum și a sumelor încasate de la aceștia cu titlu de debite provenite din sumele solicitate și încasate nelegal, situațiile financiare întocmite la data de 31 decembrie 2016 prezentând un șold nereal al contului "Sume de primit de la MADR-bugetul de stat", în valoare de 1,385 miliarde de lei, conform raportului public al instituției pentru anul 2016.

Probleme și la ANAF

În cazul ANAF, diminuarea cheltuielilor de capital din ultimii ani a afectat în mod special infrastructura IT, starea actuală fiind critică, a avertizat Curtea de Conturi.

"ANAF deţine o infrastructură IT şi de comunicaţii învechită şi neperformantă, pentru care nu s-au mai efectuat investiţii semnificative din anul 2013. Mai mult, Strategia IT a ANAF pe perioada 2016-2020 nu a fost aprobată, la data auditului fiind elaborate două forme ale documentului, dar niciuna dintre ele nu este aprobată. În lipsa unei strategii nu se cunosc obiectivele pe termen scurt, mediu şi lung, condiţii în care referatele de necesitate cu valori semnificative, întocmite şi înaintate de Direcţia Generală de Tehnologia Informaţiei (DGTI) către DGIAPSI (structura de achiziţii a ANAF) în perioada 2013-2016, nu au fost aprobate de conducerea ANAF", se arată în raport.

Lipsa investiţiilor, concomitent cu încărcarea permanentă a capacităţilor de calcul şi stocare din Centrul de Date Primar (CDP) şi Centrul de Date Secundar (CDS), precum şi creşterea exponenţială a cerinţelor pentru noi aplicaţii IT au condus la apariţia unor disfuncţionalităţi ale sistemului IT, constatate în misiunea de audit financiar.

"ANAF nu şi-a îndeplinit obligaţia legală de a întocmi şi prezenta situaţiile financiare pentru activitatea proprie pe baza inventarierii generale a elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, deoarece în anul 2016 nu a iniţiat operaţiunile de inventariere, iar, în anul 2015, rezultatele inventarierii nu au fost înregistrate în evidenţa contabilă, acestea indicând minusuri de 56.018 mii lei", se arată în raport.