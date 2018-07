Ce mesaje critice au apărut pe pagina de Facebook a Poliţiei, după confiscarea numerelor anti PSD

După ce Poliţia a confiscat luni plăcuţele anti-PSD ale maşinii care aparţine lui Răzvan Ştefănescu, pe pagina de Facebook a instituţiei au curs cirticile şi recenziile negative. Surprinzător, nici nu au fost şterse.

Redăm, în continuare, câteva dintre mesajele care au fost postate pe pagina de Facebook a Poliţiei Române, după ce agenţii i-au luat permisul lui Răzvan Ştefănescu, şi i-au confiscat placutele anti-PSD:

"O institutie plina de d..jectii umane,sa va fie rusine pana in maduva oaselor! politia romana=fsp (frontul salvarii penalilor) copii isi pierd picioarele pe trotuare, oameni calcati pe treceri de pietoni,ciori pistolare in trafic, si voi , militistilor tineri frumosi si fara un gram de constiinta si total lipsiti de profesionalism alergati ca niste j..vre dupa numere de inmatriculare perfect valabile. o forma mai clara de opresiune , de mult nu a mai dat dovada militia romana.hai ca acuma chiar avem siguranta si incredere!"

"Am avut respect si chiar compasiune cand va riscați viata in misiuni pentru protejarea societății si respectarea legii... Imi imaginam ca sunti oameni de caracter nu preșul interlopilor...acum mi-e greata de voi... ați ajuns sa fiți ca fosta securitate,sunteți garda de corp a partidului, apărătorii penalilor, infractorilor si interlopilor care au ajuns sa ne conduca tara. Sa vedem cand va veni reversul medaliei dacă va va lua apărarea madam Carmen Dan cand veti ajunge prin tribunale acuzați de trădare si abuz in serviciu.

Voi ați jurat credința poporului roman, nu penalilor !!!

Trădătorilor !!!!

Societatea va urăște !!!"

"Rusine Politia Rutiera! Nici nu mai conteaza daca aveti sau nu dreptate, daca e sau nu legea de partea voastra, modul in care ati actionat arata ca sunteti slugi politice. Rusine! Zero profesionalism de la voi - zero respect de la noi!"