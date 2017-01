Discursul halucinant al lui Trump în fața agenților CIA: "Trebuia să luăm petrolul din Irak"

Donald Trump, la sediul CIA

Primul drum pe care l-a făcut preşedintele Donald J. Trump a doua zi după preluarea mandatului a fost în suburbia Capitalei, la Langley – sediul CIA.

Presa a oferit frânturi prea puţin semnificative, din speech-ul pe care Donald Trump l-a ţinut la sediul CIA şi s-a concentrat mai ales pe anecdotica legată de schimbul de replici de săptămânile trecute dintre fostul şef al Agenţiei şi Trump, în legătura cu implicarea serviciilor secrete ruseşti în campania electorală şi câteva alte picanterii.

Sâmbătă l-a luat cu el şi pe Mike Pompeo, viitorul şef (între timp confirmat de Congres) al CIA. A vorbit în faţa a patru sute de oameni, majoritatea veniţi în ziua lor liberă să îl asculte.

Nu e nevoie de nici un comentariu, e Donald J. Trump în toată măreţia lui, scrie Lelia Munteanu pe Gandul.info, care oferă o traducere in extenso a discursului lui Trump și care mărturisește "m-au trecut transpiraţii reci".

Donald Trump le spune agenților CIA, între altele, că va veni a doua şansă de a le lua irakienilor petrolul.

"Mă simt tânăr. Când eram tânăr – şi cred că toţi suntem într-un fel tineri – când eram tânăr am fost întotdeauna câştigători în această ţară. Am câştigat cu comerţul. Am câştigat cu războaiele. La o anumită vârstă, îmi amintesc că am auzit de la unul dintre dascăli: "Statele Unite n-au pierdut niciodată un război". Şi apoi, după aceea, e ca şi când n-am câştigat nimic. N-am mai câştigat. Vechea expresie "Biruitorului îi aparţine prada" – v-o amintiţi. Obişnuiam întotdeauna să spun: păstraţi petrolul! N-am fost un fan al Irakului. N-am vrut să intrăm în Irak. Dar am să vă spun că atunci când am intrat am ieşit greşit. Şi mereu am spus, în legătură cu asta: păstraţi petrolul. Acum o spun din motive economice. Dar, dacă te gândeşti la asta, Mike, dacă păstram petrolul n-ai fi existat probabil ISIS, pentru că de-acolo şi-au scos banii în primul rând. Aşa că trebuia să păstrăm petrolul. Dar, bine... (Râsete). Poate veţi avea o altă şansă. Dar treaba e că ar fi trebuit păstrat petrolul", a declarat Trump în fața angaja'ilor de la sediul CIA.

Noul președinte al Statelor Unite mai spune că nu există nimeni care aibă un sentiment mai puternic legat de comunitatea de intelligence şi de CIA "ca Donald Trump". Trump susține că armata i-a oferit un procentaj fantastic de voturi și că a avut un succes incredibil în alegeri obţinând votul militarilor.

"Suntem pe cale să realizăm lucruri mari. Pe cale să realizăm lucruri mari! Am purtat aceste războaie o perioadă mai lungă decât orice războaie pe care le-am purtat. Nu am folosit adevăratele abilităţi pe care le avem. Am fost reţinuţi. Trebuie să scăpăm de ISIS! Să scăpăm de ISIS! (Aplauze). N-avem încotro! Terorismul radical islamic. Şi – am spus-o ieri – trebuie să fie şters de pe faţa pământului. E o nenorocire. E o nenorocire! Şi, ştiţi, pot înţelege cealaltă parte. Putem înţelege toţi cealaltă parte. Pot exista războaie între ţări, pot exista războaie. Se poate înţelege ce s-a întâmplat. Dar asta e ceva ce chiar nimeni nu poate înţelege. E un nivel al ticăloşiei nemaivăzut. Veţi merge colo şi veţi face o treabă fenomenală. Îi vom pune capăt. E timpul! Chiar acum e timpul să-i punem capăt", a mai spus Trump.

