Ce le-a răspuns Şumudică fanilor echipei FCSB după ce aceştia l-au chemat pe banca roş-albaştrilor

Fanii lui FCSB îi cer demisia lui Reghecampf după eşecul cu Dinamo, şi, mai mult, cer aducerea lui Şumudica la Steaua.

"Şumi, salvează-ne. Ăştia nu au atitudine", este mesajul transmis de mai multi fani stelişti.

"Asa se zice. Am vazut cu Viitorul ca au fost tot felul de atcauri din partea FCSB, din punctul meu de vedere nefondate. Noi ne aparam sansele corect, o vom face si cu cei de la FCSB si cu cei de la Dinamo. Nu vreau sa ma arate nimeni cu degetul. Vreau sa le raspund celor carora li s-a parut ca aveau nevoie de mai multe lamai de la greata ca in minutul douazeci si ceva fac o schimbare, scotandu-l pe Oros, care avea un cartonas galben si care risca sa fie eliminat. Daca faceam jocul Viitorului nu faceam acea schimbare. Ar trebui sa ne gandim inainte de a face acuzatii."

"A fost un meci cu o incarcatura aparte, e un derbi al campionatului, diferenta de puncte te facea sa tacticizezi foarte mult, ma refer aici la cei doi antrenori. Cred ca aceasta tensiune si-a pus amprenta si de aceea nu am avut un spectacol deosebit, fata de ceea ce a fost in tribune. Pentru mine FCSB este o echipa puternica, dar eu nu inteleg de ce nu au inchis jocul, ei la 1-1 ramaneau cu un punct in fata Viitorului si la cinci de Dinamo. Era foarte greu sa-i mai ajunga si nu inteleg de ce isi doreau atat de mult sa castige. Uite ca te-a costat un astfel de risc. Acum sunt trei echipe care se bat la titlu. Ma uitam si astazi, Steaua are niste jucatori extraordinari, dar Dinamo a fost mai echipa. Steaua are cel mai bun lot de departe", a spus Sumudica la sport.ro.