Ce înseamnă, de fapt, RĂGĂLIE, expresia folosită pentru protestari de un lider PSD

Liderul PSD Vaslui afirma, joia trecută, că el face parte din ”aripa talibană” a PSD şi că nu-l interesează ”nici măcar 100.000 de răgălii adunate de undeva”.

Dar ce înseamnă cuvântul răgălie?

Definiţie dexonline.ro – RAGALÍE, răgălii, s. f. (Reg.): Îngrămădire de rădăcini noduroase de plante sau de arbori pe malul apelor curgătoare, care serveşte că ascunzătoare pentru peşti; p. gener. Îngrămădire de lemne, buşteni, crengi etc. aduse de apă şi oprite la cotitura unei ape curgătoare, formând un fel de stăvilar. Rădăcina ieşită din pământ a unui copac doborât de vânt.

”Nu am nimic cu cei care protestează şi nici nu sunt împotriva acestor acţiuni. Este decizia oamenilor. Dar nu pot să fiu de acord cu cei care apelează la violenţă sau la înjurături. Eu fac parte din aripa talibană a PSD şi nu mă interesează nici măcar 100.000 de răgălii adunate de undeva. Mi-a fost foarte uşor să-i recunosc după răgetele pe care le scot şi am înţeles că este o facţiune ultrareacţionară care habar nu are de comportamentul democratic şi de valorile umanitare. Sunt indivizi care se ascund în dosul anonimatului reţelelor de comunicare şi, după părea mea, şi câţiva «antrenori» din instituţiile de represiune caracteristice statului capitalist”, a declarat preşedintele PSD Vaslui, Dumitru Buzatu.