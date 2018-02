Ce înseamnă, de fapt, când visezi aur

Daca obisnuiesti sa visezi aur si te intrebi ce inseamna asta, daca e un vis ce prevesteste binele sau, dimpotriva, e ceva de rau, citeste in continuare.

Aurul aparut in vis poate fi simbolul bunastarii si al averii materiale, insa, totodata, poate simboliza lacomia, tentatia.



Aurul poate simboliza, de asemenea, valorile dupa care te ghidezi sau lucrurile pe care le apreciezi cel mai mult in viata. Mesajul poate fi sa iti apreciezi mai mult calitatile, resursele interioare pe care ai obiceiul sa le subestimezi. Sau poate ca este simbolul iluminarii spirituale, al dezvoltarii Sinelui Interior.



Aurul aparut in vis poate indica un talent ascuns, pe care nu ti l-ai descoperit inca, sau o calitate preponderenta pe care tu fie nu o recunosti, fie o ignori.



Daca visezi aur, inseamna ca este timpul sa acorzi o mai mare atentie dezvoltarii spirituale, sa te apreciezi si sa te valorizezi mai mult.



Aurul in vis mai poate aduce mesajul necesitatii reevaluarii unei relatii. Poate ca situatia sau persoana merita mai multa atentie din partea ta sau poate ca o subestimezi si nu ii apreciezi adevarata valoare.



Sau poate reprezinta faptul ca urmeaza sa primesti o recompensa, fie ea si simbolica, pentru niste eforturi pe care le-ai depus.



