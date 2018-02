Ce înseamnă dacă te dor sânii sau îi simţi umflaţi. Toate femeile trebuie să ştie ASTA!

Durerile de sani sunt absolut normale. Insa ele inseamna intotdeauna ceva mai mult decat o senzatie neplacuta, asa ca nu ar trebui sa le ignori niciodata. Randurile de mai jos iti vor explica in detaliu ce inseamna cand ai dureri de sani sau iti simti sanii umflati, cate tipuri de dureri exista si, cel mai important, cand este si cand nu este cazul sa te ingrijoreze aceste dureri.

Ce inseamna durerea de sani



In primul rand, trebuie sa stii ca durerii de sani i se mai spune si mastodinie, ca sa nu te sperii cand intalnesti termenul. Apoi, afla ca mastodiniile se clasifica in: repetate (sau ciclice), nerepetate si consistente. Fiecare apare caracteristici proprii si inseamna lucruri diferite.



Durerea ciclica de sani este aceea care vine la pachet cu menstruatia si umflarea sanilor. Trebuie sa te fi obisnuit cu ea pana acum: cand te dor ambii sani, in special in partea de sus si, brusc, sunt mai mari, dar nu neaparat intr-o maniera placuta. Aceasta durere nu doar ca este normala, dar nici nu se extinde de obicei la nivelul subratului sau bratului, ba chiar se poate pierde din prima sau a doua zi a menstruatiei. Aceasta durere nu mai pune stapanire pe pieptul tau odata cu sarcina sau menopauza.



Durerea nerepetata (aciclica) poate sa apara in orice perioada a lunii, sa se manifeste la unul sau ambii sani si sa provina de la glandele mamare sau de la muschii din apropierea pieptului. Cele mai multe din aceste dureri nu sunt insotite si de umflarea sanilor, dar se manifesta ca o usturime, la unele femei - mai slaba, la alte femei - mai acuta. De cele mai multe ori, acestea neplaceri fac parte din procesul de schimbare a organismului tau, proces care anunta instalarea menopauzei. Daca ai peste 40 de ani, atunci durerea nerepetata nu este o cauza de ingrijorare.



