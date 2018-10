Ce înseamnă când visezi sânge? Semnificaţia e mai profundă decât credeai

Te intrebi de multa vreme ce inseamna cand visezi sange? Este un semn bun sau rau. In general, este un semn bun. Potrivit culturii vestice, sangele este simbolul vitalitatii. In Interpretarea viselor, de Duke of Zhou, sangele in vis indica prosperitate si, adesea, implica norocul. Insa aceasta este o interpretare obisnuita.