Ce înseamnă când te mănâncă palma dreaptă?

Te mănâncă palma dreapta atât de tare încât nu mai știi ce să faci? Ți s-a întâmplat acest lucru și te-ai gândit ce poate însemna faptul că orice ai face nu poți scăpa de mâncărime?

Conform credințelor populare, dacă te mănânca palma dreaptă, în curând vei avea parte de un câștig nesperat. Pentru a nu izgoni însă norocul, nu trebuie să încerci să atenuezi mâncărimile în niciun fel. Cum s-ar zice, baba suferă la frumusete și, în acest caz, la bogăție.

Atunci când te mănâncă palma dreaptă, este vorba despre un transfer activ de energie. Din nou, nu este bine să intervii în vreun fel și să întrerupi procesul, pentru că energia respectivă este pozitivă și îți poate aduce numai beneficii: de la diverse reușite pe plan personal, dar și profesional, până la imbunatatirea stării de sanatate si a celei de spirit.

Nu in ultimul rand, irlandezii, care sunt recunoscuti ca fiind superstitiosi din fire si avand o multime de legende cu spiridusi si zane, considera ca daca te mananca palma dreapta, vei cunoaste in curand o persoana care te va impresiona in mod placut.