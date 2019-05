Ce înțelegem noi din prima poticneală după victorie? Opoziția nu știe, PSD n-a înțeles

Camera Deputaților

Sper ca dupa votul de miercuri de la Camera Deputatilor sa o lasam mai moale cu haideti sa haidem! spre guvernare. Primul pas al Opozitiei spre putere a fost unul impleticit, din mai multe motive care arata destul de multa imaturitate politica. Votul castigat de PSD este si un semn ca aburii victoriei nu s-au risipit suficient de repede si ca PSD nu si-a pierdut reflexele politice. Adica, in esenta, mai e mult pana departe si daca actuala Opozitie nu o va lua profesionist si calm, va pierde tot capitalul, scrie Ioana Ene Dogioiu, intr-un editorial publicat de ziare.com.

Din start, ii intreb pe apostolii preluarii guvernarii de la PSD cum vad combinatia cu ALDE, fara de care majoritatea guvernamentala nu se poate? Ce a cerut azi Tariceanu e clar: votul impotriva urmaririi penale. Ar fi dispusa actuala majoritate sa i-l dea?

Dupa jocul de azi de la Camera, vi se mai pare fezabila o guvernare de stransura cu ALDE, Pro Romania, UDMR, minoritati? Si cat timp va trece pana cand toata sandramaua va depinde de un vot, ca in cazul Tariceanu, avand in vedere ilustra compozitie a viitoarei majoritati?

Faptul ca PSD a pastrat sefia Camerei la numai trei zile dupa infrangerea teribila de duminica si la doua zile dupa condamnarea lui Dragnea e un balon de oxigen de care acest partid avea nevoie. Si Opozitia i l-a oferit.

Mi-am petrecut jumatate din ziua de ieri vorbind cu politicieni din mai toate taberele. Cate discutii, atatea variante, ceea ce imi spune din start ca nu a existat o linie comuna de negociere intre partidele din Opozitie si nici o logica a negocierii.

In esenta, as zice ca negocierea nu a fost serioasa cu adevarat si ca tactica a fost gresit aleasa. Nimeni dintre cei cu care am vorbit, inclusiv o parte din PNL, nu crede ca dna Turcan a fost o alegere potrivita pentru candidatura comuna. Si asta pentru ca nu a fost un liant, asa cum ar putea fi spre exemplu Peter Eckstein Kovacs pentru Avocatul poporului. Cum sa-l refuze UDMR si minoritatile? Chiar daca nu e in cele mai minunate relatii cu actuala conducere a UDMR, cum sa-l tranteasca maghiarii pe maghiar?

Dna Turcan nici macar in propriul partid nu are parte de unanimitate si nu stiu daca stie ca in partid au circulat SMS-uri de indemn sa fie boicotata la vot. Unul dintre cei implicati in negocieri mi-a spus ca probabil a fost propusa de PNL pentru a-si rupe piciorul, iar altii din partid mi-au spus ca propunerea a fost impusa cu zvonul/credinta ca este alegerea lui Klaus Iohannis. Nu cred ca dna Turcan este de plano o alegere gresita, este o doamna de calitate. Dar, tactic a fost o propunere cel putin discutabila.

PSD, spre exemplu, a optat tactic pentru un baron din grupul vechi de putere, Marcel Ciolacu, fostul lider al grupului PSD, greu de respins pentru unii fosti camarazi aflati acum in Pro Romania. Victor Ponta personal nu l-a votat pe Marcel Ciolacu si sutine ca nimeni nu a incercat o negociere reala cu el, ci doar o convorbire telefonica in care dna Turcan i-a solicitat sustinerea, pe care a refuzat-o.

Cum era clar ca nici cu voturile Pro Romania nu va trece candidatul PNL, pentru ca UDMR si minoritatile nu fusesera capacitate, era clar ca Victor Ponta nu va refuza constitutirea noului sau grup parlamentar printr-un consem radical de vot impotriva lui Marcel Ciolacu.

Credea cineva ca Victor Ponta a devenit Maica Precista? E cineva care n-a inteles ca el vrea sa creeze noul PSD, ceea ce presupune sa-l capteze, nu sa-l ostilizeze? Ca meciul lui Victor Ponta a fost in primul rand cu Dragnea si oamenii acestuia? Ca sa vezi!

Momentul era pentru un joc inteligent, cu o oferta greu de refuzat si pe cat posibil surprinzatoare. Chiar si discursul dnei Turcan mi s-a parut unul de damage control anterior, cu tuse cand prea plangacioase, cand prea agresive, cand prea defetiste.

Cu tot respectul, dar asa nu va merge in vecii vecilor, mai ales cand ai in fata un PSD care stie foarte bine regulile jocului politic ultrapragmatic. Si tot ce pot spera este ca motiunea de cenzura sa nu fie pregatita in acelasi stil si sa nu fie depusa decat daca exista certitudinea succesului. Mai bine lipsa, decat inca o confirmare pentru PSD-ALDE. Si mai sper ca si solutia post Dancila sa fie clara pana la ultimul detaliu inainte de a trece la act.

Sansa este, intr-un fel, ca PSD nu se poate abtine de la sfidari, pentru ca ele sunt un firea acestui partid. Nu poate altfel. Nu intelege nimic niciodata.

Dna Dancila, in mod suprinzator coerenta si in buna pace cu gramatica limbii romane in ultimele zile, a incercat sa dea toate mesajele cu putinta de schimbare, ca referendumul, ca greseli, ca ce-i aia stat paralel ca hau - hau si miau - miau. L-a demascat pe Dragnea cu ordonantele, a inceput epurarea oamenilor sai. Cu mici exceptii, PSD s-a dat cu poporul si a infierat dictatorul, in frunte cu Marian Oprisan, nascut parca ieri.

Dar, faptele, ele ce spun?

La numai cateva zile dupa umilirea romanilor din diaspora, cine este propus vicepremier? Titus Corlatean. Adica omul care a organizat ca ministru de Externe precedentul vot al rusinii in diaspora in 2014. DNA a deschis pentru acel vot dosar penal pentru abuz in serviciu, insa dl Corlatean nu a putut fi urmarit pentru ca majoritatea PSD-ALDE nu a incuviintat urmarirea penala.

La numai cateva zile dupa referendumul impotriva penalilor, ca asta a fost, referendum pe care promite sa-l respecte, PSD isi negociaza sefia Camerei cu Tariceanu oferind in schimb, conform tuturor surselor, o blocare a urmaririi penale. Nu e asa? Abia astept ca PSD sa ridice mana in plenul Senatului pentru urmarirea penala a dlui Tariceanu si sa ne convinga ce informatii gresite am avut.

Disidenta Gabriela Firea si-a recapatat functiile din partid, dupa ce Bucurestiul a spus un NU apasat si furios actualei administratii pesediste a Bucurestiului, in care primarul general e cel dintai. Toata nenorocirea in care balteste ca un oras abandonat Bucurestiul - inundat, blocat de nameti, fara caldura iarna, fara apa vara, cu trafic imposibil - este reconfirmata de PSD prin reconfirmarea dnei Firea miraculos vindecata politic de sarma.

Si cand voia PSD-ul sa para mai spasit, din dna Firea a iesit firea la iveala impotriva unui protestatar. Cu mainile in solduri, cu "ochii rotindu-se ca girofarul politiei locale" (luata de pe Facebook, nu mai stiu autorul), dna Firea s-a intors la acuzatiile cu proteste platite, acelea care au facut atat de mult bine electoral PSD.

Iesirea dnei Firea este emblematica pentru ipocrizia PSD-ului in ansamblu. Si asta se vede. Asta va continua sa erodeze si sa enerveze. Dar este esential sa poti capitaliza furia in continuare, aratandu-te puternic si abil.

