Ce îi sugerează Paleologu lui Barna

Theodor Paleologu

FOTO: Calea Europeana

Candidatul PMP la prezidentiale, Theodor Paleologu, ii sugereaza candidatului USR-PLUS, Dan Barna, ca ar trebui sa se retraga in favoarea sa, pentru ca este mai putin "calificat" si considera ca singurul tur al doilea cu miza ar fi Paleologu-Iohannis.

Într-un interviu acordat Ziare.com, Theodor Paleologu a explicat ca a decis sa candideze pentru ca a urmat "modelul unor eroi favoriti din Plutarh, daca vreti, Timoleon, Numa sau Aristide".



Theodor Paleologu l-a atacat dur pe Klaus Ioahnnis, despre care afirma ca a lasat functia prezidentiala sa fie lipsita e continut si ca este un presedinte care practica abandonul, ajungand in situatia in care opinia sa nu mai conteaza.







Candidatul sustinut de PMP considera ca presedintele ar trebui sa se implice in trecerea motiunii de cenzura prin negocierea de pe acum a numelui viitorului premier, dar in acelasi timp sustine ca presedintele nu poate numi decat un premier care are o majoritate parlamentara deja dovedita.



Un moment delicat al interviului a fost legat de tema colaborarii lui Traian Basescu cu Securitatea.

Detalii AICI