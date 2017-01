Ce gest simplu este mai eficient împotriva răcelilor decât vitamina C

Ce afecțiune poți să ai dacă strănuți des? Se poate confunda cu o simplă răceală / FOTO: womansday.com

În prag de iarnă, alimentaţia sănătoasă, odihna şi mişcarea ajută organismul să reziste în faţa răcelilor. Dar toate acestea trebuie să fie completate de o măsură profilactică foarte importantă: spălatul frecvent al mâinilor cu apă şi săpun.

„Spălatul pe mâini este sfânt atunci când vine vorba despre prevenirea bolilor infecţioase“, spune dr. Adriana Pistol, directorul Centrului Naţional de Supraveghere a Bolilor Transmisibile. Recomandarea specialistului nostru este confirmată şi de studii internaţionale.



„Spălatul pe mâini are o acţiune profilactică mai eficientă împotriva epidemiilor de gripă sau a virozelor respiratorii decât administrarea vitaminei C sau a altor antioxidanţi naturali sau artificiali“, arată studiile realizate la German Intitute for Quality and Efficiency in Health Care, scrie adevărul.ro.