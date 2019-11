Ce faci cu tija de la orhidee după ce au căzut toate florile: o tai sau o păstrezi?

Daca tijele de orhidee se taie sau nu dupa inflorire e o problema care naste in continuare controverse la fel de mari ca taierea tufelor de trandafiri.

Exista pareri pro si contra indepartarii tijei. Sa analizam toate posibilitatile.



1. Tijele de Orhidee se elimina complet dupa inflorire







Acest lucru va canaliza energia plantei catre dezvoltarea radacinilor. In acest fel, veti avea o planta viguroasa, cu posibilitati mari pentru o noua inflorire bogata. Dezavantajul major este ca va trebui sa asteptati destul de mult pana la inflorire, de la cateva luni pana la un an.

2. Tijele de Orhidee se taie partial, la 2 noduri de la baza spre varf



Pastrand 2 noduri, sunt sanse ca unul dintre acestea sa formeze o noua tija florala. Pentru o noua inflorire va trebui sa asteptati in jur de doua- trei luni. Dezavantajele acestei taieri sunt doua: in primul rand, e posibil ca tija noua sa nu se formeze din noduri, iar in cazul in care se formeaza, va fi mai putin viguroasa, iar florile mai putine si mai mici.

3. Tijele de Orhidee nu se taie deloc, pastrand toate nodurile



Dezavantajul este unul estetic: in cazul in care nu apare o noua tija, planta pare neingrijita, scrie ingrijireaflorilor.ro.