Ce făcea Dragnea în ziua în care CCR a decis soarta lui Kovesi şi a scos românii în stradă

Membrii miscarii #RezistZurich au publicat o fotografie cu liderul PSD Liviu Dragnea, aflat intr-o vizita in Elvetia.

Potrivit imaginii, politicianul este pe terasa hotelului Bellevue, din Berna.



"Cate sucuri se pot lua aici cu cei 10 lei in plus la pensie?", a comentat #RezistZurich, pe pagina de Facebook.



SI alti romani din Elvetia au publicat pe Facebook fotografii cu Liviu Dragnea, noteaza ziare.com. Fotografia unuia este insotita de mesajul: "Azi, cand CCR a ingenunchiat Justitia, Daddy ia masa la cel mai luxos Hotel din Berna!"



Liviu Dragnea si-a programat vizita oficiala in Elvetia exact in ziua in care judecatorii urmau sa dea sentinta in dosarul angajarilor ilegale in care liderul PSD a fost acuzat de abuz in serviciu. Completul de judecata a amanat decizia pentru data de 8 iunie.