Ce este "sindromul inimii frânte". O femeie a primit diagnosticul după moartea câinelui

Moartea animalului de companie poate fi o experienţă traumatizantă. Despărţirea de căţeluşa pe care o adora chiar i-a rupt inima unei femei.

Într-un articol publicat de New England Journal of Medicine este detaliat cazul unei femei în vârstă de 62 de ani care a ajuns la Urgenţe cu dureri acute în piept. "Le-a spus medicilor de gardă că a avut mai multe momente de stres, inclusiv moartea câinelui ei", se arată în materialul citat de CBS News.



Medicii i-au făcut mai multe analize şi au diagnosticat-o cu cardiomiopatie Takatsubo sau stres cardiomiopatic, denumit şi "sindromul inimii frânte", scrie eva.ro.



Pacienta, Joanie Simpson, a povestit, pentru The Washington Post, că nu s-a putut consola după moartea căţeluşei sale, Meha, un Yorkshire terrier pe care îl adora. "Copiii au crescut şi au plecat de acasă, aşa că eu am rămas cu fetiţa mea", a spus femeia.



Dr. Steven Nissen, şeful secţiei de Cardiologie de la clinica din Cleveland, spune că sindromul inimii frânte nu este necunoscut: "Am văzut multe cazuri. Cineva care trece printr-o pierdere grea, precum moartea cuiva drag, sau printr-un stres oribil provocat de un eveniment, poate avea probleme cu inima, fiindcă o parte din muşchii inimii nu se mai contractă o vreme. Persoana începe să aibă simptome asemănătoare cu ale infarctului, dar nu este un blocaj coronarian", a spus el, pentru CBS News.