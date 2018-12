Ce este, de fapt, LITCHI, fructul bizar care se găseşte şi în România

Litchi (în engleză Lychee) este un fruct ce îşi are originile în China, dar este cultivat şi în Thailanda, Vietnam, India, Australia, Hawaii. Fructul mai este numit şi "prună chinezească", are dimensiunea de 2-4 cm, are o coajă aspră, de culoare roz sau roşie ce se desprinde uşor atunci când fructul este copt.

Litchi are gustul dulce de căpşune şi trandafir, iar atunci când e uscat, are gust de stafide.

Ce substanțe nutritive conține fructul litchi și ce beneficii aduce organismului?



Fructul conţine: vitamina C (100g de litchi acoperă necesarul zilnic de vitamina C), vitamina B, zinc, fier, betacaroten, calciu, magneziu, potasiu, fosfor, potrivit diversificare.ro.

Litchi este benefic contra bolilor infecţioase, în prevenirea formării cheagurilor în sânge şi a celulelor canceroase. În plus, litchi întăreşte sistemul osos, dinţii, menţine unghiile și parul sănătoase şi favorizează asimilarea fierului în organism. Fructul are proprietăţi diuretice şi digestive, are efect energic, scade tensiunea arterială şi favorizează formarea globulelor roşii.