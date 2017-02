Ce este astenia de primăvară și cum o combați

Astenia de primăvară: Odată cu trecerea iernii, organismul resimte modificările de temperatură, presiune atmosferică și umiditate. Organismul este suprasolicitat, tonusul fizic și psihic este diminuat și, astfel, apare astenia de primăvară.

Ce este astenia de primăvară

Senzaţia de oboseală şi de slăbiciune pe care majoritatea oamenilor o resimt în această perioadă este, de fapt, urmarea efortului de adaptare a organismului la condiţiile noului sezon.

Astenia de primăvară: După o perioadă în care am fost obişnuiţi să stăm mai mult în casă şi să consumăm preponderent alimente conservate, este posibil să ne confruntăm cu o stare de slăbiciune fizică, de oboseală permanentă şi nejustificată, precum şi cu dureri de cap şi dificultăţi de concentrare. Toate aceste stări definesc astenia de primăvară, care, în opinia medicilor, este consecinţa ieşirii din hibernare şi a efortului de adaptare a organismului la noile condiţii de viaţă.

Sfaturi pentru a combate astenia de primăvară

Mănâncă fructe și legume proaspete

Astenia de primăvară: Este foarte important să profiți de bogăția verdețurilor de sezon. Ele au un rol esențial în combaterea asteniei și ajută la întărirea sistemului imunitar. De asemenea, au o acțiune detoxifiantă, depurativă, diuretică, ajutând la reglarea tranzitului intestinal.

Un plus de vitamina C

Este recomandat ca, în această perioadă. Să consumăm multă vitamina C din surse naturale, deoarece ajută la creștrerea imunității, fortificând organismul. Consumul de legume verzi care apar odată cu încălzirea vremii completează necesarul de vitamina C al organismului. Urzici, ştevie, usturoi verde, ceapă verde, lobodă, leurdă, mărar, toate au un aport ridicat de vitamina C, fiind în acelaşi timp hipocalorice, rehidratante şi mineralizante, conform unica.ro.

Odihna corespunzătoare

Astenia de primăvară: În urma eforturilor corpului de a se adapta la noile condiții, odihna corespunzătoare ajută la refacerea energiei și la redobândirea unui tonus de invidiat. Pentru o refacere completă a celulelor, este nevoie de 7-8 ore de somn pe noapte.

Petrece mai mult timp în aer liber

Plimbările din zilele însorite de primăvară stimulează creierul nu doar prin creşterea fluxului de sânge oxigenat, ci şi prin stimularea producerii de serotonină, substanţă care generează o stare psihică de bine.

Execiții fizice

Astenia de primăvară: Sportul ajută metabolismul, iar pentru că stimulează secreția de endorfine, îmbunătățește și starea psihică.