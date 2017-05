Ce era, de fapt, "lupul" găsit liber într-un parc din Craiova. După ce l-au dus la Zoo au aflat

Cum să confunzi un câine cu un lup? Ei bine, asta este una dintre „minunile“ înfăptuite de angajații RAADPFL, care au prins un câine din rasa lup cehoslovac, rătăcit pe aleile din Parcul „Nicolae Romanescu” din Craiova și l-au dus la zoo, scrie Gazeta de Sud.

Angajații de la RAADPFL au comis-o din nou, când au confundat un câine lup cehoslovac, rătăcit pe aleile din Parcul „Nicolae Romanescu“, cu un lup fioros. Alertați de vizitatorii din parc că un „lup“ se plimbă în libertate, aceștia au capturat patrupedul și l-au pus într-o cușcă de la zoo. Nici medicul veterinar al Grădinii Zoologice din Craiova, nici reprezentanții Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Dolj, chemați la fața locului, nu și-au dat seama că animalul este, de fapt, un câine dintr-o rasă omologată și foarte rară. Mai mult decât atât, reprezentanții Regiei au dat și un comunicat de presă, ținând să precizeze că „în dimineața zilei de 16.05.2017 pe aleile din parc a fost văzut în libertate un animal sălbatic din specia lup. S-a procedat de urgență la capturarea acestuia, constatându-se că acest exemplar nu aparține Grădinii Zoologice Craiova, fiind în mod intenționat eliberat de posesorul acestuia în incinta Parcului «Nicolae Romanescu», întrucât la momentul capturării acestuia, lupul avea în jurul gâtului o zgardă împotriva paraziților. S-a procedat la aplicarea de tratamente adecvate de deparazitare și antirabice, în acest moment acesta fiind închis separat de celelalte exemplare de lupi aparținând Grădinii Zoologice Craiova. De asemenea, vă informăm că s-au luat toate măsurile de informare a autorităților Direcției Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor Dolj“, se arăta în comunicatul Regiei.



După ce au ținut câinele izolat într-o cușcă pe timpul nopții și o parte din a doua zi, pe motiv că îl au sub supraveghere, reprezentanții RAADPFL și-au pus și ei semne de întrebare asupra lupului și au contactat un specialist. Acest lucru s-a întâmplat la atenționarea reprezentanților unei organizații pentru protecția animalelor și în urma examinării animalului de către un arbitru chinolog de la Asociația Chinologică Oltenia. „Eu am luat legătura cu directorul RAADPFL și i-am spus că ar fi bine ca un specialist să vadă acel animal. Drept urmare, am mers la Zoo, am văzut câinele, am citit microcipul pe care îl avea și în acest fel l-am identificat. Este, într-adevăr, un câine din rasa lup ceh, se observă și din caracteristicile fenotipice, este un metis. Am luat legătura cu medicul care îl are în evidențe și în acest fel a fost identificat stăpânul. Este o tânără din Craiova, care a și prezentat documentele câinelui. Aceasta a declarat că îi aparține patrupedul, că nu deține pedigree, dar este înregistrat. El este ținut undeva în localitatea Secui și de acolo ar fi scăpat și a ajuns în parc. Se presupune că este familiarizat cu zona pentru că a fost adus la dresaj aici. Câinele este sănătos și bine întreținut. Confuzia este produsă de asemănarea foarte mare cu lupul carpatin, dar este o rasă sociabilă. În Craiova sunt până în zece exemplare“, a precizat, pentru GdS, vicepreședintele Asociației Chinologice Oltenia, Alin Dumitrescu, arbitru chinologic internațional.



Reprezentanții RAADPFL au revenit în cursul zilei de ieri cu un nou comunicat, în care recunosc că au confundat câinele cu un lup. „Având în vedere evenimentul din data de 16.05.2017 din Parcul «Nicolae Romanescu», prin care înștiințam opinia publică de existența unui exemplar din rasa lup, aflat în libertate pe aleile parcului și capturat ulterior, facem următoarele precizări:



În data de 17.05.2017, la sediul instituției s-a prezentat o persoană care a adus la cunoștință faptul că este proprietarul animalului în cauză, prezentând totodată carnetul de sănătate al acestuia, învederând, de asemenea, că animalul este un exemplar canin care face parte din rasa lup cehoslovac, acesta având asupra lui un microcip de identificare. RAADPFL Craiova a gestionat această situație conform legii, apelând la organele abilitate. Exemplarul a fost predat proprietarului de drept prin verificarea microcipului și a Registrului de evidență a câinilor cu stăpân (RECS), proprietarul achitând contravaloarea tratamentului aplicat animalului. Menționăm că animalul este vaccinat și nu a pus în pericol animalele din Grădina Zoologică Craiova sau publicul din Parcul «Nicolae Romanescu», se spune în adresa semnată de Aurelia Filip, directorul RAADPFL.



Ce este lupul cehoslovac



Lupul cehoslovac este o încrucișare între lupul carpatin și ciobănescul german, creat în 1955 într-un experiment. Inginerul ceh Karel Hartl a inițiat crearea acestei rase. Scopul era integrarea calităților folositoare ale lupului cu cele ale câinelui.



În anul 1989, rasa număra peste 1.500 de exemplare. În 1982 este recunoscută pe plan național, iar zece ani mai târziu, în anul 1999, a fost omologată. Câinii din această rasă seamănă izbitor cu ancestralul lup.