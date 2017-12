Ce efecte ar avea proiectul deputatului,, Mitralieră'': 6000 deținuți afară, la prima strigare

FOTO EXPLICATIE: Eliberare scandaloasă din puşcărie. A omorât o fată si a făcut doar un an şi două luni de închisoare

Sindicatul Național al Lucrătorilor din Penitenciare revine cu date concrete despre proiectul de lege care poate goli unele unitati din sistemul penitenciar.

,, La acest moment avem in sistemul penitenciar 4961 de condamnati la pedepse de pana la 3 ani sau chiar de 3 ani. Totodata, mai avem 828 de condamnati cu varsta peste 60 de ani. Cat despre cei cu boli grave sau incurabile, aici intram intr-o zona de relativitate(...)Deci avem o prima serie de 6000 de condamnati din totalul de 23.500 de detinuti, care ar trebui pusi de indata in libertate in eventualitatea ca aceasta lege chiar se va produce'', precizează Sindicatul Național al Lucrătorilor din Penitenciare.

,,La acest prim pachet se va mai adauga o serie inca necalculata, constituita din cei condamnati pentru fapte care acum sunt incriminate mai aspru, dar care prin noua lege ar fi pedepsiti cu... maxim 3 ani.

Deci in cateva serii succesive, luand in calcul si procentul de 70% de propuneri de liberare care trec de instante, pentru detentia non-europeana in mai putin de 4 metri patrati, dar si proiectul cu pedepsele alternative care inca mai leviteaza prin parlament in asteptarea unui alt moment propice, parca intrezarim un peisaj macabru'', concluzionează sursa citată.