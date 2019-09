Ce decizie a luat Înalta Curte în dosarul lui Vlad și Mircea Cosma, după 5 ani de procese

Vlad Cosma și Andreea Cosma

Înalta Curte de Casație și Justiție a declinat, vineri, la Tribunalul Prahova dosarul în care fostul deputat PSD Vlad Cosma și fostul președinte al CJ Prahova Mircea Cosma sunt acuzați de fapte de corupție.

Excepția necompetenței instanței a fost ridicată din oficiu de un complet de 3 judecători de la Înalta Curte. Doi magistrați au fost pentru declinare, un al treilea a votat pentru respingerea acestei excepții, relatează Ziare.com.



Motivul declinării: Vlad Cosma nu mai este deputat, asa ca dosarul ar trebui judecat de o instanta obisnuita, in acest caz, Tribunalul Prahova. Este vorba de o speta care este pe rolul Inaltei Curti din aprilie 2014, in perioada in care Vlad Cosma era deputat, mandatul parlamentar al acestuia a expirat in 2016.

Vlad și Mircea Cosma au fost trimişi în judecată în 2014, însă dosarul este rejudecat din vara acestui an, după cei fostul președinte CJ Prahova și fiul său, fost deputat de Prahova, i-au acuzat pe procurorii DNA Ploiești că ar fi fabricat probe și ar fi influențat martori. De altfel, magistrații indicați de aceștia sunt, în prezent, la rândul lor anchetați.

Dosarul se referă la atribuirea unor contracte finanţate de la bugetul CJ Prahova contra unor comisioane.