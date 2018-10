Ce cheltuieli au românii pentru întreținerea mașinilor second-hand?

Mașinile second-hand au prețuri mici comparativ cu mașinile noi, de aceea sunt preferate de români. Majoritatea cumpărătorilor au venituri mici și de aceea consideră că sunt în avantaj dacă achiziționează mașini aduse din străinătate, care apoi sunt inmatriculate în țară. Dorința de a avea o mașină bună este foarte mare la români, încât de multe ori ei nu se mai gândesc la cât va costa mașina după ce o cumpără. Cheltuielile pentru o mașină second-hand (taxe, impozite și alte plăți) sunt uneori destul de mari, încât pot reprezenta sume de bani ce depășesc prețul mașinii.

Cheltuieli pentru întreținerea unei mașini second-hand



Taxele și tarifele pot varia în funcție de fiecare județ în parte, dar și în funcție de companie. Românii care cumpără mașini second-hand trebuie să aibă în vedere cât vor plăti pentru timbrul de mediu. Cuantumul timbrului de mediu la o mașină second-hand adusă din străinătate sau înmatriculată în țară dar cu o vechime mai mare de 11 ani, reprezintă o parte semnificativă din valoarea mașinii. La modelele de mașini cu motor Euro 3 și Euro 4, valoarea timbrului de mediu este de 1000 de euro. Această sumă este foarte mare având în vedere prețul la care se vinde în prezent o mașină second-hand. La mașinile rulate cu motor Euro 0, Euro 1 și Euro 2, valoarea timbrului de mediu este mai mică.

O mașină second-hand care pare inițial o bună afacere se poate dovedi apoi ca fiind o mașină la care cheltuielile sunt prea mari. Proprietarul mașinii va trebui să plătească taxe destul de mari pentru verificarea tehnică auto (pentru a nu avea surprize neplăcute mai târziu) și pentru atestarea autenticității autovehiculului la RAR (Registrul Auto Român). Cheltuielile totale pot ajunge la aproximativ 900 lei.



Transferul de proprietate la cumpărarea mașinii implică întocmirea unor acte. Și aici se fac anumite cheltuieli pe care le va suporta noul proprietar al mașinii. La acestea se adaugă și taxa pentru obținerea unei noi plăcuțe de înmatriculare. La anumite mașini mai vechi care sunt deja înmatriculate în țară nu se mai face omologarea RAR.





Cheltuielile anuale de întreținere a unei mașini second-hand se ridică la 4000 de lei pe an, dar uneori pot fi și mai mari. Acestea includ impozitul anual, carburant, reparații periodice, schimbarea anvelopelor de iarnă și de vară, asigurare RCA și CASCO, lichidul de parbriz, spălatul mașinii, parcări cu plată și altele. De asemenea nu trebuie uitat de alte cheltuieli: taxa de înmatriculare, taxa certificat de înmatriculare.

Carburantul poate deveni o problemă pentru șoferi mai ales dacă au mașini second-hand care consumă mult. Prețurile la benzină și la motorină au crescut în acest an și vor mai crește și în anul care urmează. Un șofer care are consumul mediul al mașinii de 7 litri la 100 km poate cheltui destul de mult pentru carburant într-un an. Desigur contează și numărul de km pe care șoferul îi parcurge într-un an.

Impozitul auto poate fi destul de mare la mașinile second-hand care au motorul de 3 litri sau 4 litri. La mașinile cu motor de 4 litri, impozitul este în jur de 6.000 lei/an. Pentru mașinile cu motor mai mic de 2 litri impozitul este mai mic. La mașinile cu motoare de 0,9 litri impozitul este de 35 lei/an.

ITP-ul (InspecțiaTehnică Periodică) costă destul de mult și este obligatorie. Pentru mașinile pe benzină prețul ITP este de 90-100 lei. La mașinile cu motor diesel prețul ITP este de 110-120 lei. La mașinile pe GPL prețul ITP este de 130 lei.



Mulți români cumpără mașini second-hand fără a mai ține cont de valoarea poliței RCA. Prețul asigurării poate ajunge și la 600-700 lei/an pentru o mașină second-hand Opel Astra sau Volkswagen Golf. Desigur prețul poliței RCA variază în funcție de vechimea mașinii, de valoarea acesteia, de compania de asigurări și alți factori. În ceea ce privește asigurarea CASCO aceasta este făcută doar de către anumiți șoferi care își permit să o plătească. Prețul unei asigurări CASCO poate varia între 1.000-2.000 lei/an în funcție de modelul mașinii și compania de asigurări.



Piața de dezmembrări auto are din ce în ce mai mulți adepți





În România există foarte multe parcuri unde se vând piese din dezmembrări și care comercializează și piese auto noi. Acestea vând piesele direct la parcul de dezmembrări, la un punct de comercializare al pieselor sau pe diverse platforme online, respectiv pe Internet. Aceste firme care apar pe site-uri sunt verificate, au acte legale, CIF, CUI, etc.

Șoferii români sunt interesați de piesele auto din dezmembrări mai ales din cauza faptului că au bugetul destul de mic. Acestea includ și elementele de caroserie sau de interior care au prețuri accesibile comparativ cu cele noi, sau decât piesele aftermarket. Ei cumpără portiere, aripi, elemente de caroserie, motoare, stopuri, faruri, geamuri, jante, etc. Foarte multe piese provin de la mașini de marcă (Opel, Ford, Renault, Dacia Logan, Audi și altele) și sunt piese originale.

În ceea ce privește consumabilele (filtru de ulei, filtru de aer, discuri de frână și altele), pe acestea șoferii trebuie să le cumpere noi pentru că nu le pot lua uzate. Uneori discurile de frână second-hand care sunt de brand, originale și puțin uzate, sunt de calitate mai bună ca discurile de frână noi care sunt chinezării. Unele piese sunt de foarte bună calitate pentru că provin de la mașini care sunt în stare destul de bună de funcționare, aduse din Franța, Germania, Olanda, Spania, Italia.