Ce cadou a primit Eliza de la cea mai bătrână mamă din România

FOTO EXPLICATIE: Ce PENSIE are Adriana Iliescu: "Comparativ cu a altora, a mea este..."

De 12 ani, de când a născut-o pe fiica sa, Eliza, și a devenit mamă la vârsta de 67 de ani, perioada sărbătorilor de iarnă are o altă însemnatate pentru Adriana Iliescu.

Cea mai bătrână mamă i-a făcut cadou de Crăciun.

“Am avut și încă mai avem sărbători minunate! Avem de toate, nu ne lipsește nimic! A venit și Moș Crăciun! Eu am primit o cafea foarte bună, o felicitare făcută de Eliza și alte lucrușoare de suflet făcute de ea cu mânuțele ei. Așa e la noi de Crăciun, ne facem cadouri de suflet. În schimb, ea a primit altceva. Mi-e și nu știu cum să spun, că e prima oară când se întâmplă, dar eu cred că am procedat foarte bine. A primit bani! Să își cumpere ea ce își dorește, să nu îi risipesc pe lucruri inutile și să-și ia ceea ce își dorește. E prima oară când se întâmplă așa ceva. Va face ceea ce își dorește. Voiam să îi cumpăr și o carte, dar am zis să o întreb dacă i-ar plăcea. Eliza a crescut și trebuie să țin cont de gusturile ei. Așa că mergem la cumpărături să-și ia cadou de Crăciun, din banii pe care i-a adus Mosul”, a declarat Adriana Iliescu pentru WOWbiz.ro.