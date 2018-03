Ce boli poţi avea, în funcţie de luna în care te-ai născut

Un studiu publicat in Journal of Aging Research, din Statele Unite, a scos la iveala faptul ca luna nasterii iti influenteaza longevitatea. Cercetatorii au studiat datele a peste 1.500 de persoane care au depasit varsta de 100 de ani, comparandu-le cu informatii ale rudelor (frati sau soti/sotii) ale centenarilor care au trait mai putin. Se pare ca luna nasterii influenteaza longevitatea.

Mai exact, persoanele nascute toamna, intre septembrie-noiembrie, au sanse mult mai mari de a ajunge la 100 de ani, fata de cei nascuti in luna martie, de exemplu. De altfel, cercetatorii spun ca cele mai mici sanse de a ajunge la 100 de ani le au persoanele nascute primavara.



Un alt studiu realizat la Universitatea Oxford la care au participat deopotriva cercetatori si statisticieni, condusi de profesorul Russell Foster, a scos la iveala si bolile pe care le poti dezvolta pe parcursul vietii, in functie de luna nasterii. Iata concluziile lor.



Ianuarie - Alzheimer, Boala Crohn si epilepsie



Explicatia ar fi ca persoanele nascute in ianuarie s-au “bucurat” de prea putina lumina solara in perioada intrauterina si dupa nastere. Iar statisticile prezentate de Oficiul britanic de Statistica vin sa intareasca supozitia.



Februarie - tulburari de somn



Tot din cauza lipsei de lumina solara in perioada intrauterina si dupa nastere, persoanele nascute din februarie prezinta tulburari de somn, precum narcolepsia. Mai mult, cei nascuti in februarie sunt mai “activi” dupa lasarea intunericului.



