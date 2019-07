Ce avere are Nicolae Moga, propunerea PSD pentru Ministerul de Interne

Nicolae Moga, avere impresionantă

Nicolae Moga este propunerea PSD pentru Ministerul de Interne. Conform declarației de avere a senatorului PSD, Moga deține două terenuri la malul mării, două case de vacanță și o altă casă de locuit în Mamaia și a dat cu împrumut sute de mii de lei.

Nicolae Moga este senator de Constanța la al treilea mandat. Acesta este membru PSD din 2003, a fost de două ori subprefect de Constanța și este acționar la o firmă de constructii-transport.

Nicolae Moga este, din 1992, beneficiarul unui certificat de revoluționar, având calitatea de „luptător cu merite deosebite”. În 2017 s-a făcut remarcat după ce l-a amenințat pe șeful Comisariatului Judeţean pentru Protecţia Consumatorilor Constanţa să nu mai iasă în presă cu “nenorociri” ca să nu sfârșească precum comisarul Cattani, din filmul „La piovra”.

„V-am spus, nu îmi doresc să fiţi un Cattani al judeţului Constanţa, al litoralului românesc pentru că nu vreau să sfârşiţi cum a sfârşit el”, a spus la vremea respectivă Nicolae Moga.

Nicolae Moga are o avere de invidiat. Deține un teren intravilan, de 4.608 mp, la Mamaia-Sat, în Năvodari. Terenul a fost achiziționat în 1993, prin Legea 42, pentru cinstirea eroilor-martiri și acordarea unor drepturi urmașilor acestora, răniților, celor care au fost reținuți în perioada 16-22 decembrie 1989, conform Libertatea.

Nicolae Moga mai are un teren, în Adamclisi, de 2,5 hectare, reprezntând un rest de la o vânzare din 2016. Şi la capitolul case, senatorul stă bine. Nicolae Moga are o casă de locuit, în Mamaia Sat, şi două case de vacanţă, tot în Mamaia Sat, una de 80 de mp, construită în 2004, iar cealaltă, cumpărată în 2018, şi care are o suprafaţă de 465 mp.

Nicolae Moga a dat cu împrumut 223.000 lei și 27.000 euro lui Serban Constantin și 300.000 lei lui Răzvan Adrian Moga. Senatorul PSD a încasat dividende de 198.000 lei în 2017 de la compania la care este acționar.

Nicolae Moga a absolvit în 1997 Institutul Politehnic București, Facultatea se Energetică, iar 25 de ani mai târziu și-a completat studiile la Universitatea Ecologică. În 2002 începe studii postuniversitare în management și finanțare locală și, în paralel, Facultatea de drept pe care o termină în 2006, conform hotnews.ro.

În 2011, își trece în CV și un certificat de absolvire a unui curs la Universitatea Națională de Apărare „Carol I”.

Nicolae Moga s-a încadrat în câmpul muncii în 1977 ca șef lot la Energomontaj Turceni, iar din 1980 a fost șef de brigadă, coordonator lucrari de constructii montaj ecluzele Navodari si Cernavoda - Energomontaj Navodari. Între 1986 și 1991 a fost director adjunct Management - Energomontaj CNE Cernavoda, sectorul Termocentrale Electrice.

Între 1991 și 1993, Nicolae Moga a fost subprefect al Constanței, funcție pe care a îndeplinit-o și între 2003 și 2004. Vreme de patru ani de zile, între 1996 și 2000, Nicolae Moga a fost președinte la TV Neptun, televiziune înființată de Radu Mazăre.

În CV-ul său, figurează si 10 ani în care a fost manager coordonator lucrari constructii-transport, SC.TRACON SRL.