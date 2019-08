Ce avere are Constantin Florea, noul șef al Jandarmeriei Române

Constantin Florea, noul sef al Jandarmeriei Romane

Constantin Florea, noul șef al Jandarmeriei Române, a condus până acum Jandarmeria Dolj, despre care se spune că a trimis efective suplimentare la protestul din 10 august anul trecut. La momentul respectiv, Constantin Florea a primit o listă întreagă de întrebări incomode, legate de implicarea jandarmilor din Craiova, cărora nu li s-a oferit încă un răspuns public.

Ministrul interimar de Interne, Mihai Fifor, cel care a terminat Facultatea de Litere și Istorie la Craiova, a decis luni să-l numească pe generalul de brigadă Constantin Florea la șefia Jandarmeriei Române.

Florea a fost până acum inspector-șef al Jandarmeriei Dolj, inclusiv la momentul 10 august 2018, când s-a speculat că trei sferturi din jandarmii din Craiova au fost detașați la mitingul diasporei din Piața Victoriei.

Potrivit declarației de avere din 2018 a lui Constantin Florea, noul șef al Jandarmeriei Române deține cinci terenuri (două intravilane, unul agricol și unul forestier), dintre care patru în com. Grecești, Dolj și unul în Craiova.

Generalul Constantin Florea și soția mai dețin două case de locuit, una moștenită și a doua construită în Craiova, de 98 mp. Noul șef al Jandarmeriei a luat în leasing un jeep Nissan Qasqhai din 2016 și mai deține un Mercedes A Classe din 2000, moștenit.

Veniturile anuale ale lui Constantin Florea sunt de 92.890 lei de la Jandarmeria Dolj și 18.000 lei de la Autoritatea Teritorială de Ordine Publică Dolj.

Ministrul interimar de Interne Mihai Fifor i-a cerut luni măsuri imediate noului șef al Jandarmeriei.

"Principala mea așteptare de la generalul Florea este să facă de îndată o analiză a Inspectoratului de Jandarmi, Jandarmeriei Române, urmând ca acesta să-mi prezinte în maximum o săptămână primele măsuri pentru eficientizarea activității acestei instituții", a completat Fifor.

Viitorul șef al Jandarmeriei, Constantin Florea, în vârstă de 53 de ani, este actualmente inspector-șef al Inspectoratului de Jandarmi „Mihai Bravul" din Craiova.

Între 2005 și 2009, el a fost comandant adjunct al Grupării de Jandarmi Mobile „Frații Buzeşti" Craiova, iar înainte de asta a deținut funcția de adjunct al comandantului şi Şef de stat major al Comandamentului de Jandarmi Județean Dolj.

Constantin Florea a absolvit Colegiul Național de Apărare, dar și Colegiul Național de Informații din cadrul Academiei Naționale de Informații „Mihai Viteazul" Bucureşti.

Întrebări pentru g-ral Constantin Florea după 10 august 2018



La câteva zile după protestul diasporei din 2018, șeful Jandarmeriei Craiova a primit câteva întrebări incomode din partea partidelor din Opoziție:

Ce rol au avut efectivele de jandarmi dislocate din Dolj in actiunea din Piata Victoriei din Bucuresti in ziua de 10.08.2018? Au fost implicati jandarmi din Dolj in actiunea de represiune asupra protestarilor?

La momentul respectiv, s-a speculat că jandarmi din 14 județe au fost dislocați la București în ziua protestului, iar efectivele din Craiova au fost printre cele mai numeroase.

"Catre INSPECTORATUL DE JANDARMI AL JUDETULUI DOLJ

In atentia domnului inspector sef , General de Brigada Constantin Florea

In temeiul Art.6 din Legea 544/2001 privind accesul liber la informatiile de interes public,va rugam sa ne raspundeti la urmatoarele intrebari cu privire la activitatea efectivelor de jandarmi din zona dumneavoastra de autoritate in ziua de 10-08.2018.

Au fost dislocate efective de jandarmi in zona capitalei pentru ziua 10.08.2018 si daca da, ce efectiv?

Ce rol au avut efectivele de jandarmi dislocate din Dolj in actiunea din Piata Victoriei din Bucuresti in ziua de 10.08.2018 ?

Au fost implicati jandarmi din Dolj in actiunea de represiune asupra protestarilor?

Exista jandarmi din Dolj raniti sau care au avut de suferit in vreun fel?

Cu ce armament au fost dotati jandarmii din Dolj pentru actiunea din 10.08.2018?

Au existat pierderi sau prejudicii de orice natura pentru unitatea pe care o conduceti?

Cine a coordonat actiunea efectivlor din Dolj dislocate in Bucuresti in data de 10.08.2018?", au fost întrebările oficiale transmise în 14 august 2018 de oamenii de la PMP Dolj (vezi aici).