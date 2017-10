În această seară la "Jocuri de putere"...

21:00 Scurt mesaj pentru Antal Arpad si Karoly Robert.



21.10 Dragnea și echipa lui continuă să-i mintă pe români. În această seară, Gabriel Biriș, Florin Cîțu și Claudiu Năsui demontează minciunile spuse aseară la un alt post de televiziune de Adragnea si ai lui. PSDragnea pretinde că scade contribuțiile de la 39 la 25%, când în realitate le crește la 45%-demonstratia in Direct. După “gaura” din ianuarie, Dragnea aruncă iar vina pe tehnocrați: de această dată le impută că n-au scos taxele lui Ponta



Ora 22.00: EDITIE SPECIALA, TOTUL DESPRE VIZITA Patriarhului Bisericii Ruse la Bucuresti. Ce ascunde vizita lui Kiril în România. Totul despre venirea Patriarhului Rusiei. Mutații în Biserica ortodoxă. Cu teologul Radu Preda, istoricii Dan Dungaciu si Florian Bichir, publicistii Armand Gosu si Mihai Neamtu si diplomatul Cristian Diaconescu.



Catalonia și declarația de independență. Azi in Barcelona se intruneste Parlamentul. Maine la Madrid hotarare vitala a Senatului spaniol. EXPLOZIV: Ce ascunde lista celor 5 focare autonomiste din Europa!



Anglia, Germania și Franța nu intervin în problema din Spania// Răsturnare de situație: ULTIMA ORA- scandal urias in SUA, Partidul Democrat ar fi plătit 9 milioane de dolari pentru a produce dosarul "Trump-Rusia" cu ajutorul unor spioni britanici!



Mișcările spectaculoase de le axa Kremlin - București - Bruxelles - Washington, analizate de teologul Radu Preda, președinte al IICMER, istoricul Dan Dungaciu, Armand Goșu, specialist în problematica rusească, teologul și istoricul Florian Bichir, fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu și publicistul Mihai Neamțu.



Într-o emisiune marca “Rareș Bogdan”, pe Realitatea TV și Realitatea FM, de la 21.00 până după miezul nopții.