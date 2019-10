Ce ascunde o durere în partea stângă. Semnul care trebuie să te trimită de urgență la doctor

Zona abdominala este predispusa la multe tipuri de durere din cauza sistemului digestiv si a organelor vitale din aceasta regiune a corpului. Disconfortul poate sa fie unul general sau unul focalizat pe anumite portiuni. In cazul durerii in partea stanga a corpului, gasirea unui diagnostic depinde foarte mult de celelalte simptome, deoarece sunt multe posibile cauze ale acestei neplaceri.

Descopera ce inseamna o durere in partea stanga si cand este cazul sa programezi o vizita la medic!



Partea stanga a abdomenului gazduieste cateva organe vitale si o parte a sistemului digestiv, dar si terminatii nervoase, artere, muschi si coaste. Oricare dintre acestea se poate inflama sau rani, provocand dureri. Iata organele care pot fi la baza disconfortului tau in partea stanga a corpului: intestinul gros, splina, stomacul, glanda suprarenala, ovarul stang, partea stanga a ficatului, uretra stanga, rinichiul stang, pancreasul.







Avand in vedere cat de "aglomerat" este abdomenul, este foarte greu sa pui un diagnostic numai in functie de localizarea durerii, mai ales daca aceasta este difuza, scrie divahair.ro. Ca sa iti faci o idee, iata cateva posibile cauze ale durerii in partea stanga a corpului:



1. Toxiinfectia alimentara: insotita, de asemenea, de varsaturi si febra, in special in cazurile grave.



2. Constipatie: cand digestia la nivelul intestinului este ingreunata, apare o senzatie de apasare abdominala si uneori chiar durere in partea stanga. Constipatia poate fi prevenita printr-un regim bogat in legume si fructe si cu suficiente lichide.