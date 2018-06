Ce ascund, de fapt, durerile în piept. Semnele care trebuie să te trimită la doctor

Aparent din senin, marea majoritate a oamenilor s-au confruntat la un moment dat cu o durere in piept, un disconfort care a tinut cateva secunde sau minute. Desi de regula, acest disconfort nu reprezinta o problema de sanatate, sunt si cazuri cand poate sa fie un semn de alarma.

Mai exact, durerea in piept se poate asocia cu mai multe afectiuni precum: infarct miocardic, embolism pulmonar, atac de panica, reflux gastroesofagian.



De aceea, daca durerea se repeta, este indicat sa mergi la medic pentru un control amanuntit.



Infarctul miocardic, o problema grava. Durerea din momentul unui infarct miocardic este mai severa si nu dispare imediat, chiar daca persoana in cauza se odihneste. De asemenea, durerea este asociata si cu simptome precum transpiratie abundenta, greata, slabiciune, iar prezenta la medicul cardiolog este obligatorie.



Probleme gastro-intestinale. Principala problema este boala de reflux gastroesofagian. Principalii factori care o declanseaza sunt anumite alimente bogate in grasimi, condimentate, dar si abuzul de fumat si alcool. Durerea de inima si arsurile provocare de refluxul de acid sunt asemanatoare, de aceea trebuie mers la medic pentru stabilirea diagnosticului si a tratamentului.



Pancreatita este o alta problema de natura gastro-intestinala care are ca simptome durerea in piept.

Sursa