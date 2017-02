Ce piese ascultă Obama atunci când face sport. Fostul preşedinte şi-a dezvăluit lista preferată

Nu este un secret faptul că oamenii de succes adoptă, de regulă, un mod de viaţă sănătos şi sunt foarte activi. Este şi cazul fostului preşedinte al Americii, Barack Obama, care este un bărbat cât se poate de activ.

Potrivit surselor apropieate, Barack Obama îşi începe fiecare zi cu 45 de minute de sport şi are şi un playlist stabilit pentru timpul petrecut în sala de foţă.

Dacă te întrebi ce melodii ascultă Barack Obama când face sport, află că pe lista sa se află şi melodia lui Beyonce, “Get Me Bodied”.

Lista pieselor pe care le ascultă Barack Obama atunci când face sport:



The Black Eyed Peas – “Let’s Get It Started”

Nina Simone – “Sinnerman”

Sting – “If You Love Somebody Set Them Free”

The Isley Brothers – “Live It Up, Pts. 1 & 2”

Icona Pop – “Emergency”

Forro In The Dark – “Perro Loco”

Beyonce – “Get Me Bodied” (Extended Mix)

Jay Z – “Off That” (Jay Z+Drake)

Bob Marley & The Wailers – “Could You Be Loved”

Courtney Barnett – “Elevator Operator”

Sursă: Huffington Post