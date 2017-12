Ce ar trebui să facă toate femeile după o partidă de amor

Stii ce sa faci inainte si in timpul partidelor de amor, insa sunt si alte lucruri pe care o femeie trebuie sa le duca la bun sfarsit dupa ce „actiunea” s-a incheiat.

Foloseste baia – insa numai daca este nevoie sa iti golesti vezica

Probabil ca ai auzit ca trebuie sa mergi urgent la baie dupa o partida de sex intrucat asa vei evita o infectie cu bacteria E. coli a tractului urinar care, in timpul amorului, ajunge in uretra. (Una din cinci femei se confrunta cu o infectie inconfortabila cel putin o data in viata potrivit datelor oferite de National Kidney Foundation, in vreme ce pentru altele problema se repeta). Insa potrivit ginecologului Lauren Streicher, urinarea rapida dupa sex ca o masura de protectie nu este decat un mit. Femeia sustine ca nu exista niciun studiu care sa demonstreze beneficiile sale protective. Asadar, nu trebuie sa fugi la baie imediat dupa ce ai facut amor, decat daca simti cu adevarat chemarea naturii, intrucat chiar daca mergi peste 20 de minute sau chiar o ora nu risti nicio infectie a tractului urinar, a subliniat Lauren Streicher.

Recapituleaza in gand ceea ce tocmai s-a intamplat apoi spune-o cu voce tare

Retraieste mental, de la inceput pana la sfarsit, evenimentul care tocmai s-a intamplat. Daca a fost un sex bun, gandeste-te la ce l-a facut atat de grozav, apoi spune-i partenerului cat amintirile sunt inca proaspete, ce miscari si atingeri ti-au placut. „Acum este momentul cel mai bun pentru a vorbi despre ce s-a intamplat de vreme ce ar fi ciudat sa discuti mai tarziu despre el”, considera Kristen Carpenter, profesor de psihologie, psihiatrie si obstretica si ginecologie la Ohio State Women’s Sexual Health Clinic. (Daca nu a fost cea mai buna partida de amor din viata voastra este bine sa vezi ce a mers prost mai spune ea). Si unul dintre lucrurile care poate ajuta la imbunatatirea relatiei voastre (in doar 90 de zile asa cum sustine un studiu) este sa mentineti putina intimitate dupa post sex.

Un studiu intitulat Archives of Sexual Health sustine ca demonstrarea reciproca a afectiunii (de la imbratisare la atingere si discutii romantice) este legata de o relatie sexuala de cuplu plina de satisfactie.

Oamenii de stiinta au descoperit ca atunci cand membrii cuplurilor incep sa adopte acest comportament iubitor dupa partidele de amor ei incep sa aiba o relatie de cuplu excelenta si partide sexuale pline de pasiune in urmatoarele luni.

