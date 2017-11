Ce alimente trebuie să eviţi în timpul postului

Exista o serie de alimente daunatoare in timpul postului pe care, din cauza restrictiilor alimentare ale perioadei, avem tendinta de a le consuma.

Aceste alimente dauntoare in timpul postului sunt prea bogate in calorii, sunt procesate, sunt facute din plante modificate genetic si au un continut foarte scazut de nutrienti.



Iata lista cu alimente daunatoare in timpul postului:



Orice contine soia procesata. Soia este frecvent utilizata pentru a reproduce aspectul si gustul carnii. Cele mai multe astfel de alimente contin soia modificata genetic. Soia modificata genetic este daunatoare organismului. Din pacate, soia este una din plantele unde culturile modificate genetic reprezinta aproximativ 94% din culturi.



Inlocuitori de unt sunt fabricati cu ulei de rapita sau ulei de soia. Cele mai multe din soiurile de rapita, ca si soia, sunt modificate genetic, dupa ce planta a devenit rezistenta la insecticide si ierbicide in 1995. Uleiul de rapita este legat de aparitia unor boli respiratorii, a cancerului pulmonar, a constipatiei cronice, a colonului iritabil si a emfizemului pulmonar, scrie femeia.ro.