Ce ai fost într-o viață anterioară, în funcție de numărul destinului

Te-ai întrebat vreodată dacă există o legătură între numerologie și viețile anterioare? Astrologii spun că este posibil să ofere indicații importante deoarece, în general, anumite cifre tind să se tot repete de-a lungul vieții și de-a lungul întregii existențe, actuale și anterioare.

Numărul destinului este suma redusă a tuturor cifrelor din data nașterii. Scrie data la care te-ai născut sub formă numerică (zi, lună, an), apoi adună toate cifrele, până le reduci la un număr compus dintr-o singură cifră (de la 1 la 9), 11 ori 22 (numere maiestre). Ex: 2 mai 1977 devine: 0+2+0+5+1+9+8+7=32= 3+2= 5.

Numărul 1

Cifra 1 indică faptul că sufletul tău nu a fost hrănit. Te-ai sacrificat pentru alții, nu ți-ai permis să iubești și nu ai cunoscut adevărata împlinire. Într-o viață anterioară ai avut o stimă de sine scăzută. Ai șansa să repari asta în viața actuală.

Numărul 2

Ai fost puțin cam materialistă în trecut. Fie te-ai născut foarte bogată, fie ai luptat din greu până ai urcat pe scara socială. Oricum ar fi, nu ai oferit hrană spiritului tău. În viața actuală vei învăța că banii sunt importanți, dar nu sunt totul.

