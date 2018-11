Ce a vrut să spună Guy Verhofstadt și ce a înțeles Tăriceanu

Liderul grupului ALDE din Parlamentul European, Guy Verhofstadt, a răspuns într-o scrisoare criticilor formulate de preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, după votul din PE asupra rezoluţiei privind statul de drept din ţara noastră, avertizând că România se află "la o răscruce" şi are de ales între calea iliberală şi respectarea standardelor UE. El a amenințat ALDE cu excluderea din grupul european.

Însă, Călin Popescu Tăriceanu a înțeles altceva. "El a făcut un răspuns care nu îmi era adresat, deși începea cu "dragă Călin", a uimit, la Palatul Parlamentului, președintele Senatului, după întâlnirea cu liderii grupurilor europarlamentare din Parlamentul European.

”Eu am trimis o scrisoare celor din ALDE. Guy Verhofstadt mi-a spus: ”Ne-ai criticat!”.I-am spus, ”nu, nu v-am criticat, am spus că am o mare dezamăgire”. Un lucru important care figura în proiectul de rezoluție, la punctul patru se scria acolo așa – este pusă sub semnul întrebării legitimitatea protocoalelor încheiate între SRI și instituții din justiție. Din motive neștiute, nici el nu a știut să îmi explice, acel punct a dispărut. I-am spus că textul rezoluției nu mi se pare echilibrat. El a făcut un răspuns care nu îmi era adresat, deși începea cu ”dragă Călin”. Dar, nu mă deranjează.”, a declarat Călin Popescu Tăriceanu.

Adresându-i-se cu formula "Dragă Călin'', Guy Verhofstadt îşi exprimă surprinderea că liderul liberal român s-a plâns că textul rezoluţiei, adoptată săptămâna trecută de Parlamentul European cu susţinerea a două treimi din grupul ALDE, a fost pregătit 'fără consultări', că s-a bazat pe informaţii 'părtinitoare', că Parlamentul European 'se dedă unei practici de acuzare publică'.

''Aşa cum bine ştiţi, lucrurile stau exact invers: rezoluţia a fost rezultatul unei consultări aprofundate atât între interlocutorii Parlamentului European şi Guvernul român, cât şi între grupul ALDE şi partidul pe care îl conduci", a scris liderul ALDE din PE în deschiderea scrisorii sale, obţinută marţi de Agerpres.

Călin Popescu Tăriceanu a transmis, pe 18 noiembrie, grupului european ALDE o scrisoare în care afirma că Rezoluţia PE privind statul de drept are la bază opinii partizane şi că liberal-democraţii români sunt "profund îngrijoraţi" de punerea în scenă a unei acţiuni după modelul procuraturii.

În toate întâlnirile şi reuniunile dinainte de elaborarea rezoluţiei, "mesajul nostru a fost acelaşi: România se află la o răscruce'', subliniază Guy Verhofstadt în răspunsul său. ''Există câteva modificări legislative care generează îngrijorări grave în legătură cu compatibilitatea lor cu sistemul de control şi echilibru şi cu statul de drept. Această concluzie nu este făcută din perspectiva noastră - părtinitoare -, ci se bazează pe o analiză atentă a Comisiei de la Veneţia, organism consultativ al Consiliului Europei format din experţi independenţi în domeniul constituţional şi respectaţi de guvernele de pe tot continentul".

Liderul ALDE din Parlamentul European se referă în continuare la aspectele care suscită îngrijorare: "reforma justiţiei, care riscă să submineze independenţa sistemului judiciar", "reforma codurilor penale şi de procedură penală", respinsă în bună parte ca neconstituţională, "încercările de dezincriminare a unor fapte de corupţie comise de oficiali aflaţi în funcţie", "protocoalele semnate de SRI şi instituţiile judiciare", "legea finanţării, organizării şi funcţionării ONG-urilor, cu efect asupra societăţii civile şi dreptului la liberă asociere".

"Din acest punct de răscruce, guvernul poate alege să meargă pe calea iliberală, să folosească actuala majoritate parlamentară pentru a modifica legislaţia de bază şi pentru a înlătura sistemul de control şi echilibru cu scopul de a obţine foloase partizane proprii şi pentru a pune fundamentul ca România să devină un stat iliberal. Sau poate alege calea respectării recomandărilor Comisiei de la Veneţia, implementând reformele în concordanţă cu acestea. Alegând a doua cale, guvernul poate fortifica vitalitatea, coerenţa şi stabilitatea societăţii româneşti şi poate întări locul ei în interiorul UE şi, în cazul vostru, în familia ALDE", mai scrie Guy Verhofstadt.

Rezoluţia este menită să încurajeze să fie aleasă cea de-a doua cale, în conformitate cu angajamentele luate de România în 2006, înainte de aderarea la UE, insistă şeful liberalilor europeni.

"Când ne vom întâlni în această săptămână, la Bucureşti, sper să aud răspunsul pe care îl aveţi la întrebarea pe care o tot pun de la prima noastră întâlnire pe această temă, avută în acest an: Veţi implementa integral recomandările Comisiei de la Veneţia şi îi veţi cere sprijinul, astfel încât reformele menţionate să fie puse în deplin acord cu normele statului de drept şi principiile Uniunii Europene? Pentru că totul depinde acum de răspunsul vostru. Aşa cum am spus şi la dezbaterile din şedinţa plenară din 3 octombrie: Nu urmaţi calea iliberală! Nu în numele nostru şi, categoric, nu cu numele nostru!", se încheie scrisoarea semnată de liderul grupului ALDE din Parlamentul European, Guy Verhofstadt, şi de prim-vicepreşedintele grupului, Sophie In't Veld.