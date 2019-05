Ce a spus Halep după ce a desființat-o pe Kuzmova!

Simona Halep s-a calificat în sferturile turneului de la Madrid după un entuziasmant 6-0, 6-0 cu Viktoria Kuzmova (46 WTA).

Simona a avut nevoie de numai 44 de minute pentru a trece de sportiva slovacă de 20 de ani.

„Am simțit bine fiecare minge, am avut un ritm bun. Adversara a avut emoții, am fost și eu în această situație, dar am continuat.” Citește continuarea pe realitateasportiva.net.