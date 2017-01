Ce a spus Negoiţă după ce i-a fost respinsă cererea de ridicare a sechestrului pe 92% din acţiuni

Ionuţ Negoiţă

Curtea de Apel a respins cererea lui Ionuţ Negoiţă de ridicare a sechestrului pus pe 92% dintre acţiunile clubului, în contul unei datorii de 2 milioane de euro către fostul patron, Nicolae Badea.

Ionuţ Negoiţă este convins că acest scandal nu va lua amploare.

”În ceea ce privește situația litigiului personal pe care îl am cu domnul Nicolae Badea trebuie să fac următoarele precizari:

Prioritatea mea, atunci când am preluat Dinamo, a fost să salvez clubul din colapsul financiar în care se afla. La asta am lucrat până acum și cred că am reușit să aduc clubul pe linia de plutire.

Dinamo a fost și rămâne o prioritate pentru mine, iar consecința directă este că celelalte litigii personale au fost lăsate în planul secund.

Sunt convins că împreună cu domnul Badea vom găsi soluții pentru rezolvarea acestei probleme pentru că sunt sigur că ambii vrem, în primul rând, binele lui Dinamo”, a spus Negoiță, într-un comunicat remis către mass-media.