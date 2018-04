Ce a spus Liviu Dragnea despre presupusele tensiuni dintre el și Viorica Dăncilă

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a negat joi la Antena 3 existenţa vreunei tensiuni între el şi premierul Viorica Dăncilă, afirmând că informaţia a avut scopul de a transmite pe plan extern că România va avea din nou instabilitate politică. El a mai susţinut că, în timp ce unii se pregătesc pentru alegerile prezidenţiale, PSD schimbă România.

"În dimineaţa zilei de luni, când am deschis telefonul şi eu, şi doamna Dăncilă am citit ştirea (potrivit căreia premierul ar urma să demisioneze – n.r.). Sigur, ne-am întâlnit imediat şi încercam amândoi să înţelegem de ce a apărut această ştire total mincinoasă, fără nicio legătură cu realitatea. (....) Tot weekend-ul noi am fost împreună - cu doamna Dăncilă, cu câţiva colegi din Guvern, am discutat foarte mult despre Legea salarizării şi despre autostrăzi. (...) Am urmărit cu atenţie şi am mai încercat sa fac legătura cu alte ştiri total mincinoase. De asemenea, am făcut legătura şi cu cuvintele preşedinteui: <>, dar ce era mai important, era după aceea: <>Informaţia că vezi Doamne sunt tensiuni între mine şi doamna Dăncilă a avut alt scop, să se ducă în exteriorul ţării că în România o să apară din nou instabilitate politică, ca Ambasadele să dea mai departe informaţia", a spus Liviu Dragnea, potrivit news.ro.

Întrebat dacă între el şi premier există tensiuni, liderul social-democraţilor a declarat: „Categoric nu”. Dragnea a mai spus că PSD nu guvernează de spectacol, ci acţionează în profunzime, iar, în timp ce unii de pregătesc să candideze la prezidenţiale, social-democraţii schimbă România.