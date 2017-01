Ce a spus Ilie Năstase după calificarea Soranei în optimi, la AO: "Nu am nimic cu ea, ce să am?"

Sorana Cîrstea

Căpitanul nejucător al echipei de Fed Cup, Ilie Năstase, a declarat vineri, pentru AGERPRES, că Sorana Cîrstea, singura jucătoare română calificată în optimile de finală ale probei de simplu la Australian Open, poate ajuta România în meciul din 11-12 februarie, când este programată întâlnirea cu Belgia din turul I al Grupei Mondiale II.

El a adăugat că nu avut niciun conflict cu Sorana Cîrstea, chiar dacă în presa sportivă au apărut anumite declarații după preluarea postului de căpitan nejucător al echipei de Fed Cup a României. În luna octombrie a anului trecut, Sorana Cîrstea afirmase că numirea lui Ilie Năstase în locul Alinei Tecșor în postura de căpitan nejucător este ''ciudată'' și ''suspectă''.

"Mă bucur pentru Sorana că s-a calificat. Eu nu am avut niciodată nimic cu ea, ce să am? Din păcate se caută scandalul în presă. Dacă joacă bine, eu mă bucur. Uite, vine meciul acum cu Belgia și ea ne poate ajuta. Federația i-a trimis deja convocarea, e deja în lot. Avem nevoie de ea mai ales acum în situația asta, că în afară de Halep, înțeleg că e accidentată și Niculescu. Repet, eu nu am nimic cu Sorana și cu nimeni. Pe mine m-a rugat Țiriac să vin să ajut la Fed Cup și o să stau și eu acolo pe scaun. Nu am luat locul nimănui, asta trebuie să înțeleagă toată lumea", a explicat Năstase.

Fostul tenisman a menționat că rezultatul Soranei Cîrstea din turul trei este cu atât mai notabil cu cât nu se aștepta multă lume ca ea să ajungă până în optimile de finală ale turneului Australian Open. "Este foarte bine că avem o reprezentantă în optimile de finală, mă bucur pentru Sorana. E cu atât mai important cu cât nu cred că se aștepta multă lume ca ea să ajungă aici. Înainte de începerea turneului nu avea prea multe șanse să joace în optimi", a menționat Ilie Năstase.

Jucătoarea română de tenis Sorana Cîrstea s-a calificat, vineri, la Melbourne, în optimile de finală ale turneului Australian Open, primul de Mare Șlem al anului, după ce a învins-o pe americanca Alison Riske, în două seturi, cu 6-2, 7-6 (2).

Cîrstea (26 ani, 78 WTA) a reușit cel mai bun rezultat al său la Melbourne, după două prezențe în turul al treilea, în 2012 și 2013. Cea mai bună performanță la un turneu de Mare Șlem pentru ea rămâne sfertul de finală din 2009, de la Roland Garros.

Sorana Cîrstea, care și-a asigurat un cec de 220.000 de dolari australieni și 240 de puncte WTA, o va întâlni în optimi pe câștigătoarea dintre letona Anastasija Sevastova (cap de serie numărul 32) și spaniola Garbine Muguruza, a șaptea favorită.

Meciul România — Belgia, din turul I al Grupei Mondiale II a Fed Cup va avea loc în perioada 11-12 februarie, la Sala Polivalentă din București.