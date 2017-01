Ce a spus fotbalistul român care l-a anihilat pe Messi, duminică. A încercat Suarez să-l muşte?

Fostul stelist Alin Toşca a debutat la Betis Sevilla duminică, în meciul contra Barcelonei. Cele două formaţii au remizat, 1-1, iar românul a fost integralist.

Toşca a avut intervenţii bune la Lionel Messi, fiind apreciat pentru evoluţia lui.

”Emoții am avut la orice meci, și la Steaua, și la echipa națională, am avut și acum. Am aflat cu o oră înainte de meci, în vestiar, atunci mi-a spus antrenorul. M-am concentrat foarte bine la meci și m-am concentrat. Am lucrat și la antrenament anumite exerciții tactice, dar nu știam dacă voi juca.

Messi, Suarez, Neymar, extraordinari, cu o calitate foarte bună, te aștepti oricand să facă ceva și de aceea trebuie să te concentrezi. Suarez n-a incercat să mă muște (n.r. - râde). Șicane și clinciuri între jucători există la fiecare meci, dar nu ceva deosebit", a spus Toşca la Digisport.

Transferul lui Toşca la Betis a costat aproximativ 1 milion de euro.