Ce a spus Dragoș Pătraru despre colegii ,,acoperiți'' de la Digi24

Dragoș Pătraru s-a răzgândit! După ce anunțase că va răspunde la somația lui Cosmin Prelipceanu, redactor-șef al Digi 24, de a prezenta lista cu jurnaliștii ”acoperiți” de la această televiziune de știri, Pătraru s-a sucit și a spus că nu are ce listă să prezinte pentru că el nu a susținut niciodată că la Digi 24 ar fi astfel de ziariști.

În schimb, Pătraru l-a umilit pe Prelipceanu, făcându-i o caracterizare extrem de dură. Iată o parte din declarația lui Pătraru:

”Eu vorbesc cu voi ca să priceapă Prelipceanu. Emisiunea asta nu oferă sentințe, noi doar întrebăm. Presa nu e o știinta exactă. Dacă unii zic de postul ăsta că e UM Digi 24, de ce zic? Nu au nicio probă. Au ei ceva, leagă jumătăți de probe, liste cu invitati și neinvitati. Probabil că vă intrebati de ce zic ăștia UM Digi 24? Sunt răi ăștia de la alte posturi, dar de fiecare dată postul se poziționează de partea instituțiilor de forță.

Ce legătură are neutralitatea? Digi a ales să fie partizan, nu neutru. Cand asculti inregistrările lui Bendei cu DGA, iți pui întrebări. Dacă nu ai libertatea de a te întreba orice, nu poti găsi adevarul.

Aia cu datul in judecata e ridicolă. Mă amenințați cu tribunalul? Cat de jenant puteți fi? Nu am spus că sunt jurnaliști acoperiți la Digi 24. E o manipulare a acestui tip. Mergem cu asta la tribunal? Ce, am spus că sunt acoperiti aici?

Vă ascundeți incompetența scoțând compania în față. Vreți să îngropati compania asta? Să influentati bursa asta?''