Ce a spus Dăncilă despre evaluarea secretarilor de stat

Premierul Viorica Dăncilă a declarat, miercuri, că în şedinţa CExN a PSD s-a făcut o evaluare a secretarilor de stat, menţionând că sunt ministere unde sunt posturi vacante şi că deocamdată nu s-a vorbit despre schimbări punctuale în rândul celor aflaţi în funcţii.

"S-a văzut locurile care sunt vacante, s-a făcut o evaluare a miniştrilor secretari de stat. Deocamdată nu am vorbit despre schimbări punctuale. Am văzut care este situaţia la fiecare minister în parte. Avem ministere unde avem nevoie de secretari de stat, sunt posturi vacante. Nu aş putea să spun un număr, pentru că nu am făcut o evaluare numerică", a afirmat Dăncilă, după şedinţa Comitetului Executiv Naţional al PSD.

Întrebată dacă s-a discutat despre posibilitatea ca numirea secretarilor de stat să se facă de fiecare ministru în parte şi nu de premier, Dăncilă a spus că nu a discutat acest lucru.

"Nu am discutat despre acest lucru, dar întotdeauna vine propunerea de la ministrul respectiv pentru numirea secretarului de stat, premierul îşi dă acordul sau nu în funcţie de discuţia cu ministrul de resort", a adăugat Dăncilă. Premierul a spus că se va face şi o evaluare a fiecărui ministru în parte.

Întrebată cum se descurcă Dănuţ Andruşcă, ministrul Economiei, Viorica Dăncilă a spus: "Haideţi să nu judecăm. Vom face o evaluare a fiecărui ministru în parte. Nici nu puteam, sunt totuşi numai două săptămâni. Gândiţi-vă că este un timp foarte scurt".

Ea a adăugat că, în calitate de prim ministru, face o evaluare săptămânală a miniştrilor.

"A fost perioada în care am evaluat de unde pornim, fiecare şi-a pus un termen de rezolvare a problemelor din programul de guvernare, am făcut un grafic punctual pe fiecare minister, perioada în care trebuie să se încadreze, am fost într-un stadiu de evaluare. De acum putem spune că am pornit cu motoarele şi vedem activitatea fiecăruia pe principiu, foarte corect: încadrarea pe măsuri. (...) Pentru mine, ca prim ministru, evaluarea o fac săptămânal ca să văd cum stă pe fiecare măsură care are un termen mai apropiat. Mi se pare normal să monitorizez activitatea miniştrilor din punctul de vedere al programului de guvernare, pe urmă o să facem şi o activitate la partid, o activitate în coaliţia de guvernare", a adăugat Dăncilă.