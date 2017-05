Ce a spus bărbatul care a făcut gestul urât în timpul concursului Eurovision 2017

Bărbatul ucrainean, care a sărit pe scenă la finala concursului Eurovision 2017 și și-a dat pantalonii jos în fața a 200 de milioane de telespectatori, a compărut luni în fața unui judecător unde a declarat că nu regretă cele întâmplate, deși fapta lui l-ar putea costa pedeapsa cu închisoarea, informează luni AFP.

Bărbatul a fost plasat sub control judiciar, preluat de Mediafax.ro.

Binecunoscut în Ucraina pentru farsele sale, Vitalii Sediuk a urcat pe scena Eurovision purtând pe umeri steagul Australiei și și-a arătat fundul gol publicului, în timpul recitalului susținut de Jamala. În urma evenimentului, poliția din Ucraina l-a reținut pe Sediuk pentru 72 de ore.

El a apărut luni în fața unei instanțe din Kiev, care a decis să îl plaseze sub control judiciar, riscând până la cinci ani de închisoare și o amendă pentru acuzații de ''vandalism''.

''Nu regret'', a spus Sediuk. ''Nu am nimic împotriva Eurovision. De data aceasta am vrut să fac ceva de care oamenii să își amintească''. În urma deciziei instanței, pașaportul său a fost confiscat, iar tânărul de 28 de ani are interdicție să părăsească țara pe durata investigației.

Incidentul, care a durat aproximativ cincisprezece secunde, a fost difuzat în direct în fața unei audiențe de milioane de persoane din toată lumea și a fost intens distribuit online pe rețelele de socializare în timpul competiției de sâmbătă, desfășurată la Kiev, câștigată de reprezentantul Portugaliei, Salvador Sobral.