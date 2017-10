Ce a povestit Elena Udrea la audierea din Comisia SRI: Un ofițer i-a dat telefon doamnei...

Președintele Comisiei parlamentare pentru controlul activității SRI, Claudiu Manda, a declarat, joi, că Elena Udrea a dat detalii, la audieri, cu privire la statul paralel, culoarele din justiție și din media, dând nume de persoane din Justiție sau din conducerea SRI.

"Doamna Udrea ne-a explicat cum a apărut această construcție a statului paralel, când a apărut și cum au evoluat lucrurile, dându-ne exemple de persoane cu nume și prenume din tot ce înseamnă această relație a unor persoane din conducerea SRI cu unele persoane din Justiție. A explicat cum au fost create culoarele din Justiție, cum sunt culoarele din media, a dat inclusiv nume de persoane din Justiție sau nume de persoane din conducerea SRI", a afirmat Claudiu Manda.

El a menționat că aceste lucruri se refereau la perioada de dinainte ca la conducerea SRI să se afle Eduard Hellvig și că urmează să fie verificate de comisie.

Manda a mai spus că Elena Udrea s-a referit "la două, trei, patru persoane, ofițeri din conducerea SRI de la vremea respectivă".

Șeful comisiei SRI a menționat că Elena Udrea a povestit faptul că, "în general se foloseau un fel de influenceri sau discuții directe cu factorii de decizie politici atunci când aveau nevoie de a pune în diferite poziții în Justiție astfel de persoane".

"A mai dat (Elena Udrea — n.r.) un exemplu (...) în care spune că un ofițer SRI i-a dat telefon doamnei Bica și i-a spus: 'marți, să mergi să faci în cazul X, să soliciți arestarea persoanelor pe care le anchetați', în contextul în care nu cred că era atributul SRI sau cel puțin așa ne-a transmis doamna Udrea", a adăugat Manda.

Președintele comisiei SRI a subliniat și faptul că Elena Udrea a relatat și despre întâlnirile neoficiale pe care le avea și unde "se contura ideea că PSD era un partid puternic care trebuie ajutat să nu mai ocupe atât spațiu în spectrul politic".

"Ne-a mai prezentat și ne-a spus despre întâlnirile care aveau loc în perioada lui 2009, 2010 și după, întâlniri care erau precedate de chestiuni oficiale, după care erau succedate de întâlniri oarecum neoficiale și persoane din conducerea SRI, persoane din Justiție, persoane din mediul politic care participau la astfel de întâlniri. La aceste întâlniri informale spunea, spre exemplu, se contura ideea în anul 2010 că PSD era un partid foarte puternic și că ar trebui ajutat să nu mai ocupe atât spațiu în spectrul politic și că soluția ar fi ca baronii locali ai PSD să fie anchetați și deferiți Justiției. Mai degrabă o decizie, nu neapărat o chestiune că ar fi greșit cineva", a mai spus Manda.

Potrivit lui Manda, Udrea a prezentat și nume de persoane din media sau instituții din media care au o relație apropiată cu SRI sau care au fost finanțate la un moment dat de oameni de afaceri ca urmare a unor legături sau apropieri de SRI.

"Ne-a mai dat încă un exemplu în care președintele României ar fi fost dezinformat și spune că de data aceasta ar fi fost chiar o informație scrisă ajunsă la președintele României pe un anumit caz pe care o să-l punctăm și o să-l dezvoltăm cu președintele României. (...) A mai spus un lucru pe care îl considerăm, cred, foarte grav, o declarație a domnului Coldea spusă doamnei Udrea atunci când a întrebat 'dar de ce o susțineți atât de mult pe doamna Kovesi', spunea, nu cred că greșesc, că a fost destul de utilă sau foarte utilă în perspectiva alegerilor din 2009, a alegerilor prezidențiale", a adăugat Claudiu Manda.

Manda a precizat că Elena Udrea s-a referit la nume de persoane din SRI, cum ar fi George Maior, Florian Coldea și Dumitru Dumbravă.

Udrea, după audierea la comisia SRI: Am dat nume de persoane care îmi spuneau să mă potolesc că voi fi arestată

Fostul ministru Elena Udrea a declarat, joi, că la audierea în Comisia parlamentară de control al activității SRI a dat exemple de persoane care veneau din partea lui Florian Coldea, fost prim-adjunct al directorului SRI, care îi transmiteau să nu "saboteze anumite acțiuni ale sistemului", altfel va fi arestată.

"Am dat aici exemple de oameni care veneau și îmi spuneau direct din partea domnului Coldea că dacă mai continui să spun anumite lucruri mai departe, dacă sabotez anumite acțiuni ale sistemului, divulgându-le președintelui sau vorbind public, o să sfârșesc rău, o să sfârșesc arestată. Cred că aceștia vor fi chemați în comisie, am dat și nume de persoane care la vremea aceea veneau și îmi spuneau: ai grijă, dacă nu te potolești, urmează să fii arestată, era în 2013", a afirmat Udrea, după audierea la comisia SRI.

Ea a spus că este un "caz aproape emblematic".

"Eu sunt cazul vechi, aproape emblematic, al sistemului care s-a luptat să înlăture pe cei care au fost incomozi. Am povestit la cererea celor din comisie de ce cred eu că mi s-a întâmplat ce mi s-a întâmplat și anume pentru că am intrat în conflict direct cu domnul Coldea, cu doamna Kovesi în secundar, domnul Coldea care spunea că sunt o sursă paralelă de informații pentru președinte, deranjantă", a adăugat Udrea.

Ea a relatat și faptul că sunt "oameni din fruntea serviciului în trecut care se ocupau de planul de a prelua puterea politică, economică, mediatică", menționând că cei care beneficiau de aceste lucruri erau cei care au primit funcții publice în justiție, procurori, judecători, oameni care conduc instituții publice, care fost ajutați să preia canale media.

Ea a afirmat că, din întâlnirile pe care le avea, putea să primească anumite informații.

"Puteam să aflu de la oameni de afaceri, spre exemplu, că existau anumite interese în a deschide un dosar penal unui om de afaceri și a strica un business în favoarea altuia", a mai susținut Elena Udrea.

Ea a povestit un episod în care un șef de Parchet a primit un telefon de la SRI cum să procedeze într-un dosar penal.

"Un șef de Parchet a primit un telefon de la un general SRI să procedeze într-un anume fel într-un dosar penal față de un inculpat. Deci, i s-a dat un telefon și i s-a spus cum să procedeze față de un inculpat, o situație la care eu am asistat, o convorbire la care au am asistat și era anul 2013 și pe care am relatat-o aici cu nume și prenume. Lucrurile acestea eu le puteam afla și le puteam spune mai departe și le-am și spus, ceea ce m-a făcut o persoană indezirabilă, cel puțin domnul Coldea", a mai susținut Udrea.

Sursa: Agerpres