Ce a pățit o tânără după o noapte de amor! Medicii au rămas șocați după ce i-au făcut o radiografie

O tânără din Marea Britanie a ajuns la spital cu o problemă cel puțin neobișnuită. Fata a rămas cu un vibrator înțepenit în posterior după o noapte de amor petrecută alături alături de iubitul ei.

Emma Philips și-a dat seama că are o problemă atunci când, după o noapte de dragoste cu iubitul ei, a simțit cu vibratorul îi vibra în posterior. Se pare că iubitul ei a vrut să facă o glumă și l-a ascuns în cel mai nepotrivit loc.

”Ne-am uitat prin cameră, credeam că a căzut pe jos. Dar, la un moment dat, îl simţeam cum vibrează până în stomac“, a povestit tânăra, arată theladbible.com.

„Am încercat cu prietenul meu să îl scoatem, am folosit o furculiţă, dar nu am reuşit. Am încercat şi un cleşte de grătar, dar după o oră de chin a trebuit să mergem la spital. Amândoi am fost puţin şocaţi“, a mai zis ea.

Cei doi au fost nevoiţi să cheme o ambulanţă, din moment ce consumaseră băuturi alcoolice.

„Amândoi băusem în acea seară, deci nu puteam conduce şi a trebuit să sun la urgenţă, a fost cel mai ruşinos telefon din viaţă mea. Începuse să mă doară foarte tare, mai ales că încă funcţiona vibratorul. Deşi mi-a fost ruşine, nu am avut de ales“, arată tânăra.

După ce i-au făcut radiografie, doctorii au operat-o, iar după 45 de minute Emma era în afară oricărui pericol. Pe de altă parte, prietenul tinerei crede că toată întâmplarea este una amuzantă.

„Lui Lee nu i-a fost frică, a crezut că totul e o glumă. I s-a părut amuzant. Cred că ar trebui să sufere şi el aşa ca să simtă ce am simţit eu“, încheie ea.