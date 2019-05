Ce a găsit în apartamentul lui Răzvan Ciobanu, bunul lui prieten?

Sorin Oprea a ajuns în apartamentul designerului la scurt timp după aflarea veștii că prietenul lui bun a decedat și oferit primele declarații cu privire la cum arăta locuința lui Răzvan Ciobanu, scrie Click.ro.

„Eu nu am avut de ascuns absolut nimic chiar din prima secundă. Prima apariţie a mea a fost acolo fără părinţi. Eu am probe la ce oră m-am trezit, la ce oră m-am dus acolo, la ce oră am sunat pe fiecare în parte. Deci, orice scot pe gruă, am o probă. Primul feeling pe care l-am avut a fost să merg, să dau de părinţii lui, de familia lui, deoarece, după cum v-am şi zis, cu o noapte în urmă mă întâlnisem cu el şi trebuia să meargă cu noi în maşină spre Bucureşti şi aşa am simţit, să merg acolo, în ideea de a dat de familie, de cineva, ştiind că el tot timpul mai stătea cu cineva în casă. Deci tot timpul era un bărbat la el în casă. Era un străin la uşă, voia să intre înăuntru. Am vorbit cu el, i-am explicat că un prieten de-al meu tocmai ce a murit, dacă a văzut pe cineva pe aici, familie, ceva, prieteni… Mi-a spus că nu şi că îi pare rău. Am intrat înauntru, apoi am urcat pe scări, am intrat la el pe hol, pe casa scării şi undeva, în spatele unui tablou, masă, nu ştiu ce era aia… era pisica. Uşa era crăpată undeva la un cinci centimetri.”