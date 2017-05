Ce a făcut un tânăr din Bârlad furios că şeful l-a certat. Poliţiştii, uimiţi când l-au oprit

Un tînăr din Bîrlad, care a mers beat, luni, la service-ul auto la care lucra, a fost trimis acasă de şeful său. Nervos, a urcat în cea mai apropiată maşină şi a dispărut.

Masina era a unui client care o adusese la reparat. Tanarul fugar a fost depistat in trafic, pe strada Alexandru Vlahuta din Barlad, potrivit vremeanoua.ro.



Testat de politistii romani, tanarul avea o alcoolemie de 1,4 mg/l alcool pur in aerul expirat si a fost dus la spital pentru recoltarea de probe biologice.



Pe numele lui a fost deschis un dosar penal pentru furt si conducere in stare de ebrietate pe drumurile publice.