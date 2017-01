Ce-a făcut iubitul lui George Michael în noaptea morții artistului. Cutremurător!

Fadi Fawaz (43 de ani), iubitul lui George Michael, a mărturisit faptul că a adormit în mașină în noaptea morții artistului. Fadi este cel care l-a găsit pe George Michael în noaptea de 25 decembrie fără răsuflare, pe patul său din locuința din Oxfordshire.

Poliția britanică a demarat o amplă anchetă pentru a stabili dacă moartea lui George Michael are vreo legătură cu drogurile. În cazul în care această pistă se va confirma, atunci, organele de anchetă vor încerca să afle cine a fost persoana care îi furniza lui George Michael substanțele stupefiante. Deocamdată, medicii legiști nu au putut stabili dacă decesul lui George Michael a fost legat de o cauză naturală, scrie click.ro.

Mai multe zvonuri au apărut în presa din Marea Britanie legate de faptul că Fadi ar fi petrecut cu George tot weekendul înainte ca solistul să treacă în neființă. Fadi a negat informațiile: "Poliția știe ce s-a întâmplat. Asta e cel mai important lucru. Nu l-am văzut în acel weekend. În plus, înainte să moară, eu am ațipit în mașină și acolo am dormit".